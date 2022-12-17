17 декабря прошел финал Национального отбора на Евровидение-2023. Украинцы выбрали победителем группу TVORCHI. Но мероприятие запомнилось не только выступлениями участников, но и звездных гостей.
К слову TVORCHI – все, что известно о победителе Нацотбора 2023
Джамала выступила в финале Нацотбора
Хотя исполнительница который год играла роль судьи Национального отбора, она также выступила с песней перед оглашением результатов.
Джамала чувствительно спела свой трек "Сину", вошедшему в ее миниальбом "Поклик". Это песня, написанная на стихотворение Василия Симоненко "Лебеді материнства".
Джамала выступила на Нацотборе: смотрите видео онлайн
В конце выступления Джамала обратилась к иностранной аудитории, которая наблюдала за тем, как Украина выбирает своего представителя на Евровидение. Звезда поблагодарила каждого, кто поддерживает украинцев.
Кто еще выступил на сцене отбора на Евровидение
- Перед объявлением победителя на сцену вышел музыкальный продюсер Нацотбора этого года. Дмитрий Шуров.
- Также звездной гостьей стала Злата Дюнька – представительница Украины на Детском Евровидении. Напомним, что она 11 декабря заняла 9-е место на конкурсе.
- Верка Сердючка зажгла сцену Национального отбора с украиноязычной песней "Есть предложение". Артистка завершила свое выступление традиционной кричалкой о Путине.