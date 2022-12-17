17 декабря прошел финал Национального отбора на Евровидение-2023. Украинцы выбрали победителем группу TVORCHI. Но мероприятие запомнилось не только выступлениями участников, но и звездных гостей.

К слову TVORCHI – все, что известно о победителе Нацотбора 2023

Джамала выступила в финале Нацотбора

Хотя исполнительница который год играла роль судьи Национального отбора, она также выступила с песней перед оглашением результатов.

Джамала чувствительно спела свой трек "Сину", вошедшему в ее миниальбом "Поклик". Это песня, написанная на стихотворение Василия Симоненко "Лебеді материнства".

Джамала выступила на Нацотборе: смотрите видео онлайн

В конце выступления Джамала обратилась к иностранной аудитории, которая наблюдала за тем, как Украина выбирает своего представителя на Евровидение. Звезда поблагодарила каждого, кто поддерживает украинцев.

Кто еще выступил на сцене отбора на Евровидение