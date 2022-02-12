Нацотбор на Евровидение-2022: видео выступлений всех финалистов

12 февраля состоялся финал Национального отбора на Евровидение-2022. На место представителя Украины на песенном конкурсе в Италии претендуют 8 вокалистов. Как они выступили – смотрите дальше.

Этот вечер по-особенному обескураживающий для всей Украины. Именно сегодня мы узнали, кто же в мае поедет в Италию, чтобы бороться за победу на Евровидении-2022. 24 канал собрал выступления всех финалистов, которые представили конкурсные песни в прямом эфире.

Обратите внимание Самобытная Alina Pash победила в Национальном отборе-2022

Профессиональное жюри и зрители выбирали не только исполнителя, но и песню, ведь именно она будет иметь большее значение на конкурсе в Турине. У букмекеров, судей и зрителей есть свои фавориты, однако победит только тот артист, который смог завоевать сердце большей аудитории. В прямом эфире было много споров, некоторые технические неисправности, комплименты и здоровая критика. В частности, группа Cloudless, которая открывала Нацотбор, перепевала конкурсную композицию, поскольку во время первого выступления моментами исчезал звук. Видео всех выступлений этого вечера – смотрите далее.

Важно Результаты финала Национального отбора на Евровидение-2022

Выступления финалистов Нацотбора на Евровидение-2022

Нацотбор на Евровидение-2022 – смотрите видео онлайн: Cloudless – All Be Alright

Нацотбор на Евровидение-2022 – смотрите видео онлайн: Michael Soul – Demons

Нацотбор на Евровидение-2022 – смотрите видео онлайн: Our Atlantic – "Моя любов"

Нацотбор на Евровидение-2022 – смотрите видео онлайн: Barleben – Hear My Words

Нацотбор на Евровидение-2022 – смотрите видео онлайн: Kalush Orchestra – "Стефанія"

Нацотбор на Евровидение-2022 – смотрите видео онлайн: Roxolana – GIRLZZZZ

Нацотбор на Евровидение-2022 – смотрите видео онлайн: Wellboy – Nozzy Bossy

Нацотбор на Евровидение-2022 – смотрите видео онлайн: Alina Pash – "Тіні забутих предків"