Детское Евровидение-2022: Общественное объявило прием заявок на Нацотбор

Общественное объявило прием заявок на Национальный отбор Детского Евровидения-2022. Он продлится до 23 августа.

В этом году Детское Евровидение состоится 11 декабря в Ереване. Украина поедет на конкурс, который еще раз показывает силу и смелость нашего народа. Совсем скоро объявят, кто из юных исполнителей будет представлять нашу страну.

К теме Украина примет участие в Детском Евровидении-2022

Кто может подать заявку на Детское Евровидение

В Национальном отборе в Украине могут участвовать сольные исполнители и группы, в состав которых входит не больше шести человек. Согласно правилам конкурса, в нем могут участвовать дети от 9 до 14 лет. Поскольку из-за войны многих детей выехали из страны, то в Общественном уточнили, что пока неважно, где географически находится участник.

Требования к песне

Они должны иметь собственные оригинальные песни (не менее 60% текста на украинском языке).

Сама песня должна быть обнародована до 1 мая 2022 года.

Продолжительность песни от 2,5 до 3 минут.