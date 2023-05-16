Настя Каменских пожаловалась на бессонную ночь из-за ракетной атаки: на нее набросились в комментариях

Настя Каменских вляпалась в скандал из-за розыгрыша автомобиля Infiniti за несколько миллионов, чтобы собрать 100 тысяч гривен донатов на ВСУ. После этого певица показалась невыспавшейся из-за ракетной атаки на Киев, но ее все равно раскритиковали.

Настя Каменских вышла в инстаграм, чтобы похвалить украинцев и назвать сильными, несгибаемыми людьми, которые переживают сверхиспытания. Однако растрогать публику и отвлечь внимание от именного "благотворительного конкурса" с Infiniti и айфоном у нее не получилось.

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Настю Каменских захейтили за скандальный розыгрыш

18 ракет было запущено сегодня ночью по Украине. Кажется, мы уже привыкли к любым испытаниям, но сегодня в 3 ночи снова, словно впервые, чувствуешь, как дрожат стены. Говорят, что Бог дает столько испытаний, сколько человек может выдержать. Так мы кто с вами?

– написала Настя Каменских.

Настя Каменских после ракетной атаки на Киев / Фото с инстаграма певицы

Настя Каменских после ракетной атаки на Киев / Фото с инстаграма певицы

Однако ее "невыспавшиеся" фото не вызвали сочувствия фолловеров. Одни забросали артистку комментариями, куда исчез ее именной гивей с Infiniti за несколько миллионов гривен. Другим показалось, что кадры наиграны, а кое-кто вообще упомянул Каменских побег за границу перед вторжением России:

"Настя, так а где тачка? Или уже зп отбила?.. Дело ведь не в лохотроне, а в паразитировании на теме войны и использовании авторитета ВСУ для собственного обогащения";

"Это такая дичь с тем гивом. Испанский стыд просто";

"А где ваш розыгрыш Infiniti делся? Резервный аккаунт удалять не собираетесь? Такая известная "звезда", а занимается инфомошенничеством, приплетая благотворительность к своим преступлениям";

"А почему удалила свой пост с розыгрышем Infiniti?";

"А что там с Infiniti, почему вы удалили сообщение?";

"Очень уместно было запустить гимновей с Infiniti после такой ночи. Где ваша совесть?"

"Смешно слышать это от человека, который к началу войны уже был за границей. Вернулся, услышал несколько "бахов" и все, обоср*лся! Потапа на передовую! Там, кстати, много звезд мужчин, настоящих";

"Ну актриса, что тут скажешь. На втором фото так вообще вошли в роль "боль, страдание, недосып".

Между прочим, недавно Насте Каменских пришлось оправдываться еще и при Потапе, которого экс-подопечная GIP C обвиняла в притязаниях и склонении к интиму в обмен на карьеру. Жена рэпера тогда комментировала, что на их имени хотели сделать себе пиар.