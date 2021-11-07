Мы все друзья, – Остап Ступка о реакции детей на его брак со студенткой

Шесть лет назад сын легендарного Богдана Ступки женился на студентке, младшей на 20 лет. Дарья – четвертая жена актера. Остап Ступка якобы не боялся знакомить любимую с тремя детьми. Более того, сейчас они лучшие друзья.

54-летний Остап Ступка счастлив в четвертом браке с Дарьей, которая была его студенткой в театральном университете имени Карпенко-Карого. Если семья девушки категорически против ее отношений со старшим на 20 лет актером, то ему было безразлично на осуждение в обществе и СМИ.

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По словам Ступки, он не подбирал момент, чтобы представить юную возлюбленную сыновьям и дочери – Дмитрию, Богдану и Устине. Это якобы "произошло само собой". Более того, благодаря своей мудрости Дарья нашла подход к детям избранника, которые являются почти ее ровесниками. Сейчас они общаются и искренне дружат.

Дарья очень интересная и нестандартная личность. Несмотря на свой возраст она имеет определенную мудрость в отношениях такого плана. И я ей за это очень благодарен... Мы все лучшие друзья,

– поделился Остап Ступка.

Он добавил, что молодая жена никогда не высказывала ему претензии, которые бы касались общения со взрослыми детьми или экс-любимыми. Она якобы неконфликтный человек. Более того, девушка довольно покорна. Поскольку Остап Ступка против ее карьеры актрисы, то она решила переключиться на режиссуру.

"Я не из тех, кто говорит: "Сиди дома, ничего не делай, только что-то по дому". Я не Карабас-Барабас. У нас достаточно демократические отношения", – заверил сын легендарного Остапа Ступки.



Остап Ступка с молодой женой / Фото из фейсбука актера



Остап Ступка с молодой женой / Фото из фейсбука актера