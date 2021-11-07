54-річний Остап Ступка щасливий у четвертому шлюбі з Дариною, яка була його студенткою в театральному університеті імені Карпенка-Карого. Якщо сім'я дівчини категорично проти її стосунків зі старшим на 20 років актором, то йому було байдуже на осуд у суспільстві й ЗМІ.

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За словами Ступки, він не підбирав момент, аби представити юну кохану синам і доньці – Дмитру, Богдану та Устині. Це нібито "сталося само собою". Ба більше, завдяки своїй мудрості Дарина знайшла підхід до дітей обранця, які є майже її ровесниками. Зараз вони спілкуються й щиро дружать.

Дарина дуже цікава та нестандартна особистість. Попри свій вік вона має певну мудрість у стосунках такого плану. І я їй за це дуже вдячний… Ми всі найкращі друзі,

– поділився Остап Ступка.

Він додав, що молода дружина ніколи не висловлювала йому претензії, які б стосувались спілкування з дорослими дітьми чи екскоханими. Вона нібито неконфліктна людина. Ба більше, дівчина досить покірна. Оскільки Остап Ступка проти її кар'єри акторки, то вона вирішила перемкнутися на режисуру.

"Я не з тих, хто каже: "Сиди вдома, нічого не роби, тільки щось по дому". Я не Карабас-Барабас. У нас досить демократичні стосунки", – запевнив син легендарного Остапа Ступки.

Остап Ступка з молодою дружиною / Фото з фейсбуку актора

Остап Ступка з молодою дружиною / Фото з фейсбуку актора