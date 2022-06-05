Мы не знали, увидимся ли снова, – Катя Осадчая поздравила отца с днем рождения

Украинская телеведущая Катя Осадчая опубликовала фото с отцом и поздравила его с днем рождения. Она вспомнила, как прощалась с родными в первые дни войны.

Отец украинской телеведущей Кати Осадчей сегодня, 5 июня, отмечает день рождения. Звезда трогательно приветствовала его в социальных сетях.

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Катя Осадчая поздравила отца

Телеведущая не только поздравила папу, но и вспомнила болезненный день, когда ехала от родителей к западу Украины. Она скрывалась у них с детьми от войны, но когда взрывы увеличивались, решила отправляться дальше.

Папа, с днем рожденья! Я желаю тебе здоровья, сохранять эту невероятную любовь к жизни и всему, что ты делаешь! В феврале, когда мы отправлялись с детьми от родителей на запад Украины, прощались и не знали, увидимся ли снова, никто это не говорил вслух, но все понимали…

– поделилась Катя Осадчая.

Звезда рассказала, что ее родители остались жить под Киевом вместе с четырехлапым другом и пережили все ужасные ночи и дни бомбардировок.

"Отцы остались в пригороде Киева и вместе с котом пережили все самые страшные ночи и дни неподалеку Василькова. Непокоренность духа, защита своего и уверенность, что ты на своей земле и нет здесь места "русскому миру". Папа, ты мой пример во всем, люблю тебя! С днем рождения! Победа скоро и враги нам больше не будут портить нашу жизнь", – добавила она.

Также ведущая показала поклонникам редкие фото с отцом.



Катя Осадчая / Фото с инстаграма звезды

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