После тайной свадьбы 53-летний секс-символ Памела Андерсон дала первое интервью с шестым мужем-охранником. В прямой эфир супруги вышли, лежа в постели. Звезда намекнула, что отношения с Дэном Гейхерстом который на 13 лет ее моложе полны страстью.

В конце января стало известно, что актриса и модель Памела Андерсон вышла замуж в шестой раз. Тайную свадьбу с личным телохранителем она сыграла еще в декабре прошлого года, устроив скромную церемонию на заднем дворе своего поместья в родной деревне Ледисмит. Журналисты предполагали, что молодожены будут держать личную жизнь за семью замками, однако в пятницу, 19 февраля, они дали первое совместное интервью.

Стоит знать Памела Андерсон тайно вышла замуж за своего телохранителя: свадебные фото

Памела Андерсон о шестом браке с охранником

На связь влюбленные вышли прямо из постели. Дэн Гейхерст предстал в кадре черной футболке, тогда как Памела Андерсон старательно прикрывалась одеялом. Зрители были шокированы откровенностью пары, однако это довольно предсказуемое поведение звезды Playboy.

"Мы с Дэном не вылезаем из постели с Рождества", – пошутила модель, намекая на безумную страсть в новом браке.

Знаменитость поделилась, что с шестым мужчиной познакомилась благодаря пандемии коронавируса. Последние полтора года она занималась ремонтом дома, который 25 лет назад звездной внучке завещала бабушка. Реставрацией поместья руководил Дэн Гейхерст. Пара быстро закрутила роман, ведь много времени проводила вместе.

Я застряла у себя дома в Канаде из-за пандемии, а Дэн здесь работал. Дэн и его дети тоже живут здесь (в поместье звезды – ред. Showbiz 24). Теперь мы застряли здесь вместе. Приятно быть с настоящим мужчиной,

– рассказала Памела Андерсон.

Добавим, ранее экс-жена Дэна Гейхерста заявила, что секс-символ разрушила их 5-летний брак, в котором родилось двое детей. Женщина заверила, что роман со звездой мужчина долго скрывал, а об их свадьбе она узнала из прессы.

Первое интервью Памелы Андерсон с шестым мужем: смотрите видео онлайн