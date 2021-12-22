Мы целовались, – Евгений Кот впервые признался, что у них с Мишиной был роман

Два года назад Ксения Мишина выходила на паркет "Танцев со звездами" с Евгением Котом. Секс-символ проекта впервые признался, что между ними бушевала страсть. У них был роман.

Еще до "Холостячки", осенью 2019 года, публика приплетала роман Ксении Мишиной и Евгению Коту, с которым она победила на "Танцах со звездами". Их горячие и чувственные постановки сводили с ума всю страну. Однако тогда пара утверждала, что страсть на паркете – это часть постановки. Только сейчас танцор честно признался, что искра между ними таки вспыхнула.

Читайте также Мы не были готовы, – Елена Кравец о кризисе в отношениях с мужем после рождения двойни

У Ксении Мишиной был роман с Евгением Котом

Звезда сериала "Крепостная" очаровала Кота с первой встречи. На тот момент он уже был женат на танцовщице Наталье Татаринцевой. Так, звезда откровенно сказал любимой, что Ксения Мишина привлекает его как женщина.

Когда мы с Ксюшей познакомились, то после первой встречи я пришел к Наталье и честно сказал, что Ксения очень красивая. У нас с ней может быть роман. И был. Мы же целовались с Мишиной прямо на паркете,

– заявил Евгений Кот.

Правда, доподлинно неизвестно, был ли тот поцелуй частью постановки, или произошел на эмоциях от номера.

Ксения Мишина и Евгений Кот на "Танцах со звездами" / Фото из инстаграма танцора

Евгений Кот и Наталья Татаринцева официально поженились в январе 2019 года. Однако свадьбу влюбленные сыграли лишь в июне. Их сказочная церемония состоялась на острове в Тихом океане.

Примечательно, что сезон "Танцев" с Мишиной стал для Евгения Кота последним. Возможно, он отказался от проекта ради жены Натали. Хоть сам танцор утверждает, что на шоу его не устраивал гонорар.

"Я человек, который знает цену себе, своей профессии. Не хотелось тратить так много времени, сил и здоровья, и при этом не зарабатывать столько, во сколько я оцениваю свой труд", – заявлял Евгений Кот.

К слову, в июле этого года они с Мишиной снова стали коллегами, однако на этот раз на шоу "Україна має талант". Судейский стол победители "Танцев со звездами" делят с Сергеем Притулой.