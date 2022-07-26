Артиста лишили смысла жизни, – Арсен Мирзоян о том, как музыканты зарабатывают во время войны

Певец Арсен Мирзоян, как и большинство украинских артистов, во время войны остался без работы. Сейчас каждый выживает как может. Арсен подчеркнул, что у артистов не только забрали заработок, но и лишили их смысла жизни.

С 2020 года артисты переживают сложный период. Первоначально концертов не было из-за карантинных ограничений в связи с пандемией коронавируса, а теперь заработок забрала война. В Европе исполнители выступают в основном на благотворительных концертах, но есть оплачиваемые выступления. Деятельность за пределами Украины стала для многих спасительным кругом.

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Арсен Мирзоян о заработке артистов во время войны

Музыкант подчеркнул, что концертная деятельность – это не вся работа, которую должен выполнять артист. Да и сцену нельзя назвать работой, потому что для артиста – это смысл жизни: "Речь не о том, что артиста лишили работы, артиста лишили смысла жизни. Работу артисты себе найдут. И работа – это не только сцена. Это и студия, это и другие цифровые площадки. Сцена – это не работа, это совсем другое, здесь гораздо более сложная история".

Но все-таки основного источника заработка наших артистов сейчас нет. Исполнители живут на сбережения, на роялти, возможно, у кого есть бизнес.

Кто на роялти живет, кто не знаю, на что еще жив. А какой выбор? У кого есть бизнес по ту сторону, какой-то семейный подряд. Не знаю, каким образом (живут, – 24 канал),

– сказал Мирзоян.

Интервью с Арсеном Мирзояном в видеоформате: смотрите видео онлайн