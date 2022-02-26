Музыканты группы "Бумбокс" вступили в ряды территориальной обороны

Российские наемники продолжают атаковать украинские города. К территориальной обороне присоединяются и звезды. Музыканты группы "Бумбокс" также взяли оружие в руки.

ВСУ и Тероборона продолжают защищать украинскую землю и истреблять российских захватчиков. Многие известные люди уже встали на защиту своих городов.

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"Бумбокс" в территориальной обороне

Музыканты группы "Бумбокс" в фейсбуке рассказали, что уже получили оружие и встали на защиту города. Также лидер коллектива Андрей Хлывнюк призвал всех вступать в ряды территориальной обороны и уничтожать оккупантов.

Когда не надо больше отвечать на вопрос: "Какие ваши творческие планы?",

– написала группа под фото.

"Бумбокс" в территориальной обороне / Фото из фейсбука группы

Отметим, на защиту государства стало немало известных людей. Мужчины отправляются в добровольцы, а также вступают в ряды территориальной обороны. Среди них группа "Антитела", Александр Положинский, Олег Сенцов, Фагот.

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