ЗСУ та Тероборона продовжують захищати українську землю та винищувати російських загарбників. Чимало відомих людей вже стали на захист своїх міст.

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"Бумбокс" у територіальній обороні

Музиканти гурту "Бумбокс" у фейсбуці розповіли, що вже отримали зброю та стали на захист міста. Також лідер колективу Андрій Хливнюк закликав усіх вступати до лав територіальної оборони та знищувати окупантів.

Коли не треба більше відповідати на запитання: "Які ваші творчі плани?",

– написав гурт під фото.

"Бумбокс" у територіальній обороні / Фото з фейсбуку гурту

Зазначимо, на захист держави стало чимало відомих людей. Чоловіки відправляються у добровольці, а також вступають до лав територіальної оборони. Серед них гурт "Антитіла", Олександр Положинський, Олег Сенцов, Фагот.

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