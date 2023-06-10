Вместо концерта – в военкомат: киевских музыкантов забрали на вокзале в Одессе

Киевская группа Junket планировала выступление в Одессе 9 июня, но ее отменили. Музыкантов задержали на вокзале работники ТЦК и отправили в воинскую часть. Эту ситуацию активно обсуждают в сети.

Киевская группа Junket анонсировала концерт в местном клубе Одессы на 9 июня. Средства с концерта должны были пойти на благотворительность, в частности, на помощь после катастрофы в Херсонской области. Концерт не состоялся – один из участников группы Дмитрий Сазонов рассказал подробнее об этом.

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Музыкантов задержали на вокзале

По словам Дмитрия Сазонова, музыкантов группы Junket возле Одесского вокзала увидел патрульный и попросил документы. Через некоторое время там появились, вероятно, представители территориального центра комплектования.

Люди в военной форме еще раз проверили наши данные. У меня есть документ об отсрочке, поэтому мне сказали "этот нам не интересный", могу идти по своим делам, тем более с таким "животиком", а ребят настойчиво пригласили пройти в автобус, который отвезет их на сверку,

– рассказал Дмитрий.

Впоследствии у Дмитрия исчезла связь с коллегами. Одесские друзья помогли ему найти музыкантов и передать им воду и еду. Ребята сообщили, что у них изъяли телефоны, также к тому времени (около 15:00) они прошли военно-врачебную экспертизу. Один из музыкантов жаловался на боль, но всем вроде бы сказали, что они "совершенно здоровы".

"Мариновали их до 19:00, затем отдали телефоны и сказали, что через полчаса выезжают на учебу в элитную часть десантно-штурмовых войск".



Музыкантов забрали в военкомат / Фото с фейсбука Дмитрия Сазонова

Дмитрий Сазонов добавил, что от истории у него остался горький осадок и упрекнул Одесский ТЦК. Он попросил разъяснения ситуации.

Кто подлежит мобилизации

24 Канал обратился за комментарием к работникам Одесского областного ТЦК и ждет ответа. Спикер обороны юга Наталья Гуменюк сообщила, что пока не может комментировать эту ситуацию.

Сейчас в Украине идет мобилизация, поскольку продолжается и полномасштабное вторжение России. Сейчас особое внимание уделяется приоритетным группам призывников.

Впрочем, мобилизацию сегодня могут ожидать мужчины в возрасте от 27 до 60 лет (пригодные и ограниченно пригодные по состоянию здоровья) без опыта военной службы, мужчины в возрасте от 18 до 60 лет с опытом военной службы, а также мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, снятые и исключенные из военного учета, признаны пригодными или ограниченно пригодными по состоянию здоровья решением военно-врачебной комиссии, не совершавших тяжкого преступления. Музыканты, скорее всего, подлежат мобилизации.