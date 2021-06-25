Музыкантам очень тяжело, – Alekseev об изменениях в шоу-бизнесе из-за пандемии

Известный певец Alekseev рассказал, что пандемия коронавируса очень повлияла на украинский шоу-бизнес. Однако он считает, что те музыканты, которые действительно любят свое дело, смогут добиться успеха несмотря на сложности.

Пандемия коронавируса сильно поменяла все сферы жизни людей. Она сказалась и на музыкальной индустрии, так как концерты были запрещены на протяжении долгого времени. Никита Алексеев поделился мнением о влиянии пандемии.

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Alekseev о шоу-бизнесе после пандемии

Никита Алексеев признался, какие, по его мнению, артисты, смогут остаться в шоу-бизнесе после пандемии и изменений.

Музыкантам сейчас очень сложно. Но те люди, которые любят свою профессию и верят в светлое будущее, в ней останутся. И я верю, что самое сложное время уже позади, и что и на нашей улице будет праздник. Начнут появляться новые имена, создаваться качественная музыка,

– заявил артист.

Alekseev признал, что пандемия сказалась и на его работе музыканта. Сейчас он работает на перспективу.

"Пришлось сосредоточиться на студийной работе. Считаю, это неплохо. И я с нетерпением жду времени, когда смогу представить новую песню", – поделился певец.

Отметим, ранее Юлия Санина рассказывала, как пандемия отразилась на жизни артистов. Она призналась, что сейчас музыканты работают в студиях и на съемках.

По словам фронтвумен группы The Hardkiss, певцы по-прежнему выкладываются на полную, однако не ожидают ничего взамен. Поскольку живое общение и концерты не заменят виртуальные лайки или комментарии.