Барских, Дорофеева, YAKTAK и другие: музыкальные премьеры на этой неделе, которые нельзя пропустить

На этой неделе украинские артисты представили немало новых треков. Среди летних премьер есть как танцевальные композиции, так и лирические.

24 Канал подготовил подборку новых хитов, которые вы точно захотите добавить в свой плейлист. Наслаждайтесь прослушиванием вместе с нами.

Не упустите С любовью в день рождения: Руслана, Галич, Тополь и другие друзья с теплотой вспоминают Кузьму

T.HUTSULS

Песня "Соломия" вдохновлена моим родным краем – городом Коломыя, – рассказывает генеральный продюсер T.HUTSULS, автор песни "Соломия" Михаил Балух. – В каждом слове, в каждом звуке чувствуется уникальная атмосфера этого уютного городка, имеющего свою неповторимую энергетику. "Соломия", в которой звучат гуцульские народные инструменты, задумывалась как неофициальный гимн Коломыи. Надеемся, эта песня призовет в город еще больше туристов и влюбит их в него. Ибо кто раз побывает в Коломне – того тянет сюда снова и снова. А мы шаг за шагом претворяем в жизнь наше желание познакомить весь мир с культурой Гуцульщины.

T.HUTSULS – "Соломия": смотрите видео онлайн

MAYOROVA

В песне "Почувствовала" артистка призвала девушек осознать свою женскую силу и почувствовать уверенность в себе. Этот трек стал третьим в музыкальном наследии певицы, который является своеобразным продолжением синглов "Незаменимых" и "Поджог". Несмотря на то, что в своих песнях MAYOROVA раскрывает эмоциональное состояние от завершения очередных неудачных отношений, с легкостью можно разглядеть, как от "Незаменимых" до "Поджога", и от "Поджога" до "Ощутила" ее героиня становится сильнее и в конце концов находит свое личное "я". Тема женской силы – главная тема, объединяющая все песни артистки.

MAYOROVA – "Почувствовала": смотрите видео онлайн

Тоня "Так звучит мое спокойствие" – это диалог со слушателем, где она сначала рассказывает о погружении в чувство покоя, а затем приглашает аудиторию почувствовать его вместе с ней в танце. Трек сопровождается Lyric Video, в котором Тоня задокументировала на камеру себя в покое. Тоня – "Так звучит мой покой": смотрите видео онлайн Grandma's Smuzi Кавер-бэнд Grandma's Smuzi представил украиноязычную адаптацию известного трека Linkin Park – Crawling! Grandma's Smuzi – Crawling: смотрите видео онлайн BRYANGIN "Фурия" – это легкая вайбовая летняя композиция об отношениях между мужчиной и женщиной. Она посвящена той, чья "талия с ума сводит, характер тяжелый, пацаны не вывозят". Однако она – его фурия, и он от нее в восторге. BRYANGIN – "Фурия": смотрите видео онлайн

YAKTAK

"Ночью" – это чувственная и личная песня, рассказывающая о глубоких романтических чувствах автора, а также о том, как музыка и гитара становятся средством для выражения того, что иногда невозможно передать словами.

YAKTAK – "Ночью": смотрите видео онлайн

Golubenko

От первых аккордов трек окутывает слушателей атмосферой гармонии и спокойствия. Текст песни рассказывает историю о необычной встрече, принесшей не только тепло в сердце героя, но и призванной напомнить о важности воспоминаний и их положительном влиянии на нашу жизнь.

Golubenko – "Тепло": смотрите видео онлайн

OMUT

"Моя новая песня посвящена очень близкому и родному для меня человеку. Женщине, которая изменила мою жизнь, с которой я почувствовал, что такое настоящая любовь. Она была тем человеком, который вдохновлял, вдохновлял и будет делать это всегда. Это единственная женщина, которая смогла увидеть и почувствовать мой внутренний мир, за что я безгранично благодарен", – рассказывает OMUT.

OMUT – "Буду скучать": смотрите видео онлайн

КИЛИММЕН

"Моя новая песня – это своего рода манифест, и в то же время откровенное недоразумение почему трагические события затронули наш дом. Я хотел передать эмоции каждого украинца, надеюсь, что мне это удалось", – комментирует КИЛИММЕН свой новый трек.

КИЛИММЕН – "Не ломай мой дом": смотрите видео онлайн

Макс Барских и DOROFEEVA

Без понтов, но с большим желанием объединяться ради общего результата – об этом новые "Ритмы" исполнителей, а еще о флешбеках из прошлого, о друзьях, о печали, боли, слезах и ярости, которые превращаются в отчаянный танец, о том, что потеряно, но не забыто.

Макс Барских и DOROFEEVA – "Ритмы": смотрите видео онлайн