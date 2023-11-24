Муж художницы Евгении Гапчинской, который служит в ВСУ, получил ранения на фронте

24 ноября 2023, 10:30
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Евгения Гапчинская

С началом полномасштабного вторжения мужчина известной украинской художницы Евгении Гапчинской защищает Украину. Но на днях знаменитость поделилась, что ее любимый ранен.

Она выставила фотографию мужа-военного с перебинтованной рукой. Евгения отметила, что Дмитрий травмирован в результате взрыва вражеской мины.

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Мужа Евгении Гапчинской ранили на фронте

Художница распространила фотографии любимого. На одной из них он сидел в военной форме с перебинтованной рукой. Мужчина выглядел уставшим. В то же время на второй фотографии Дмитрий сфотографировался в оливковой кофте на фоне сине-желтого и красно-черного флагов. Военный выглядел гораздо лучше, он улыбался.

Димочка ранен. Мина,
– написала Гапчинская.

Реакция сети

В комментариях под публикацией поклонники выразили сожаление военнослужащему и пожелали ему скорейшего выздоровления.

  • "Искренне сочувствую, желаю выздоровления без осложнений и возвращения домой. Держитесь, берегите себя, пусть все будет хорошо";
  • "Пусть раны заживут быстро, пусть война закончится победой";
  • "Выздоровление, низкий поклон защитнику";
  • "Скорейшего выздоровления. Божьей опеки и защиты для него";
  • "Держитесь наши дорогие. Спасибо Дмитрию за нашу Украину";
  • "Быстрого выздоровления. Держитесь".

Муж Евгении Гапчинской на фронте

  • Дмитрий с 2014 года активно защищает Украину от российских окупантов. В частности, он успешно прошел АТО. Итак, когда начали распространяться слухи о неминуемой российской атаке, он приготовился снова служить.
  • Художница поделилась, что ее любимый сильно изменился за время великой войны. Дмитрий похудел на 15 кг похудел и потерял шесть зубов.


Муж Евгении Гапчинской на фронте / Фото из инстаграмма художницы

Автор: Софія Хомишин