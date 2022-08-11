"Изучал все виды самолетов": как муж певицы NAVKA, который в ВСУ, предсказал войну

Украинская певица NAVKA переживает разлуку с служащим в ВСУ любимым. Артистка вспомнила болезненное расставание с ним и как тот предсказал войну.

Украинская певица NAVKA познакомилась с мужем-военным уже после 2014 года. Он защищал страну во время войны в Донбассе, и делает это сейчас.

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NAVKA рассказала о мужчине в ВСУ

"Когда мой муж защищал Украину в 2014-2015 годах, я его еще не знала. В принципе наше знакомство – это был результат войны: моего волонтерства и его службы", – рассказала артистка.

NAVKA призналась, что все годы спустя ее любимый намекал, что им придется развестись снова. Так и случилось.

Конечно, я странно воспринимала это: "Почему? Зачем?". Первые такие разговоры были слезливыми, но дальше я воспринимала их все холоднее. Когда настал момент вторжения, когда россия начала нас бомбить, мы прощались как-то так спешно. Хотя Киев бросили не сразу. Не было слез при прощании,

– поделилась звезда.

"Просто обнялись, сделали фото на память. Я ехала из Киева в Черновцы, он ехал в свое военное подразделение. Только по пути Киев - Черновцы пол дороги прорыдала, а мой сын Максим держал меня молча за руку".



NAVKA / Фото пресс-службы

Как мужчина NAVKA предсказал войну

NAVKA признается, что ей сложно переживать разлуку, но она верит, что с ним все будет хорошо. Ведь ее муж – настоящий стратег.

"Мне легче все это переживать, зная его все способности. Он на самом деле последний год смотрел очень много видео, я только сейчас понимаю, к чему он смотрел. Он изучал все виды самолетов, все что летает, что и когда было выпущено, какие его слабые моменты. Иногда, я думала "Боже, сколько можно смотреть это все". Сейчас я понимаю, что это все была, в том числе, подготовка".

Хотя у нас под диваном и так была сумка с военной амуницией, за неделю до вторжения Сергей заказал себе много всяческих вещей, необходимых для выживания в полях. Правда, даже мой муж не думал, что вторжение будет таким наглым и бесчеловечным.

– заметила певица.

NAVKA добавила, что иногда она сомневается, действительно ли у любимого все хорошо. "Но я знаю, что он у меня настолько умный стратег, что с ним все будет хорошо".