Таблетка от проблем, – муж MamaRika рассказал секреты их брака

Певица MamaRika и ведущий Сергей Середа воспитывают сына. В их супружеской жизни бывают проблемы, однако влюбленные стараются ко всему относиться с юмором.

MamaRika (настоящее имя – Анастасия Кочетова) неоднократно говорила, что она и Сергей – "итальянская парочка". Для эмоциональных качелей им не нужны поводы, но они все равно не могут друг без друга, поэтому постоянно, когда что-то не так, пытаются обсуждать это.

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Муж MamaRika рассказал секреты их брака

Анастасия и Сергей являются примером для многих молодых семей. Вместе с годовалым сыном они побывали на благотворительных гастролях за границей, постоянно поддерживают друг друга и помогают.

Сергей Середа во время съемок проекта Improv Live Show, который 2 октября стартует на "Новом канале", рассказал один из громких секретов их отношений.

Мы друг друга постоянно подкалываем. Это ведь не то, что только я такой. Настя тоже! У нас все построено на настроении. Мне кажется, что это этакая таблетка от проблем. Если что-то плохо или тяжело, то это очень помогает,

– поделился Сергей.

"Я как молодой папа никому не открою глаза, что есть недосыпы, переутомление или стрессы. И, наверное, единственный возможный выход из этого состояния – это просто быть на позитиве и относиться ко всему с юмором. Конечно, бывает так, что один день я в худшем настроении, а Настя – в лучшем, и она вытаскивает меня из того состояния. Бывает, что наоборот. В этом и заключается сила семьи – когда вы вместе и на одной волне. в нашем случае так и есть! Мы вместе веселимся, дурачимся и подкалываемся друг друга", – сказал Середа.

MamaRika и Сергей Середа с сыном / Фото из инстаграмма певицы