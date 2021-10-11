Муж Джамалы неожиданно пожаловал на "Танцы со звездами": видео

Украинская певица Джамала продолжает участие в шоу "Танцы со звездами". Чтобы поддержать жену, на 6 выпуск пришел ее муж Сеит-Бекир.

Украинская певица и участница шоу "Танцы со звездами" Джамала рассказывала, что покинет шоу, если не покажет свои умения до седьмого эфира. Но в шестом эфире звезду решил поддержать муж.

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Муж Джамалы поддержал жену на шоу

На этот раз исполнительница предстала в образе Кармен и станцевала страстный пасадобль вместе с Антоном Нестерко. Пара выслушала замечания и положительные комментарии от судей и поднялась на балкон к ведущей Маше Ефросининой.

Там Джамалу ждал сюрприз – на проект пришел ее муж Сеит-Бекир и подарил ей цветы, поддержав любимую. Он рассказал, что восхищается выдержкой жены.

Мы даже не шутили на эту тему. Я знаю, если моя жена за что-то возьмется, то она доведет это до конца. Больше целеустремленного человека, чем она, я не встречал,

– поделился Сеит-Бекир.

Муж Джамалы на "Танцах со звездами": смотрите видео онлайн

Джамала и "Танцы со звездами"​