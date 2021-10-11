Муж Джамалы неожиданно пожаловал на "Танцы со звездами": видео
Источник:ютуб "Танцев со звездами"
Украинская певица Джамала продолжает участие в шоу "Танцы со звездами". Чтобы поддержать жену, на 6 выпуск пришел ее муж Сеит-Бекир.
Украинская певица и участница шоу "Танцы со звездами" Джамала рассказывала, что покинет шоу, если не покажет свои умения до седьмого эфира. Но в шестом эфире звезду решил поддержать муж.
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Муж Джамалы поддержал жену на шоу
На этот раз исполнительница предстала в образе Кармен и станцевала страстный пасадобль вместе с Антоном Нестерко. Пара выслушала замечания и положительные комментарии от судей и поднялась на балкон к ведущей Маше Ефросининой.
Там Джамалу ждал сюрприз – на проект пришел ее муж Сеит-Бекир и подарил ей цветы, поддержав любимую. Он рассказал, что восхищается выдержкой жены.
Мы даже не шутили на эту тему. Я знаю, если моя жена за что-то возьмется, то она доведет это до конца. Больше целеустремленного человека, чем она, я не встречал,
– поделился Сеит-Бекир.
Муж Джамалы на "Танцах со звездами": смотрите видео онлайн
Джамала и "Танцы со звездами"
- На протяжении всего шоу звезда делилась впечатлениями от проекта с поклонниками. Перед первым прямым эфиром Джамала рассказывала о волнении. У певицы было впечатление, что она полностью сменила профессию.
- Перед третьим выпуском "Танцев со звездами" артистка признавалась, что изменилось в ней за время пребывания в шоу. Она заметила, что наконец полюбила детали своего тела.
- Также Джамала рассказывала щемящую историю, в честь которой станцевала в одном из выпусков. Она поделилась, что 1944 год был очень переломным для ее семьи.