Бывший муж певицы-изменницы Ани Лорак, турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу женился. Пара сыграла свадьбу в ресторане в Конче-Заспе. В это время Ани Лорак живет в России и дарит стиралки беженцам.

3 июня Мурат вступил в брак со своей любимой, визажисткой Лилией, с которой он в отношениях более 2 лет. Пара сначала скрывала день свадьбы, а теперь наконец-то показала торжественные фото.

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Мурат и Лилия устроили уютную вечеринку в одном из загородных ресторанов Киева. Интересно, что сами невесты долго держали свой праздник в секрете.



Эксмуж Ани Лорак женился / Фото с его инстаграм-сторис

Первоначально Налчаджиоглу опубликовал фото, на котором видна церковь на фоне утреннего неба. Так Мурат намекнул, где они с Лилией друг другу скажут "да". Впоследствии он начал отдыхать фото от родных, которые поздравляли его со свадьбой.



Тимур Налчаджиоглу женился / Фото с его инстаграм-сторис

И только впоследствии муж опубликовал со своим со супругой. Пара была в изысканных свадебных нарядах.



Эксмуж Ани Лорак женился / Фото с его инстаграм-сторис

Отметим, что Мурат Налчаджиоглу рассекретил отношения с Лилией в августе 2020г. Тогда пара посетила день рождения друга во Львове. А признался Мурат девушке в конце сентября 2021 года.

Смотрите больше фото со свадьбы Мурат Налчаджиоглу и Лилии:

В то же время сама Ани Лорак сейчас живет в Москве, активно гастролирует, чем обеспечивает российскую армию в войне. Звезда уже неоднократно позорилась циничными заявлениями в сторону Украины. Добавим, что певица-предательница тоже имеет бойфренда, с которым она отдыхала в ОАЭ в апреле этого года Оказалось, что ее избранник – мастер по духовным практикам Исаак Вижраку.

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