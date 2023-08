Украинку Таню Муиньо и клип Imagine Dragons с 14-летним Сашей номинировали на MTV VMA 2023

Премия MTV Video Music Awards 2023 объявила номинантов этого года. Среди них – Таня Муиньо с клипом для Doja Cat и клип Imagine Dragons, где снялся Саша из Николаевской области.

Премия MTV Video Music Awards 2023 года представила список претендентов на победу. Украинка Таня Муиньо имеет шанс получить премию за клип для Doja Cat.

Номинанты на MTV VMA 2023

В номинации "Лучшая режиссура" оказалась украинская клипмейкер Таня Муиньо. Она претендует на победу за работу над видео Attention для артистки Doja Cat. К тому же клип Attention также номинирован на "Видео года".

"Лучшая режиссура": кто еще претендует на победу

Doja Cat – Attention

Drake – Falling Back

Кендрик Ламар – Count Me Out

Megan Thee Stallion – Her

Sam Smith, Ким Петрас – Unholy

SZA – Kill Bill

Taylor Swift – Anti-Hero

Это не первая номинация для Тани Муиньо. Ее дважды номинировали на Грэмми. К тому же клип Гарри Стайлза As It Was (тоже авторства украинки) победил на MTV VMA 2022 в номинации "Лучшая поп-песня", а также "Лучшая операторская работа". За съемку награду получил украинский оператор Никита Кузьменко.

Номинирован и клип Imagine Dragons

Видео группы Imagine Dragons Crushed номинировано в категории "Видео для добра".

, что клип снимали в Николаевской области, а главным героем ролика стал 14-летний подросток Саша . Оккупанты разрушили его поселок и дом, а еще уничтожили школу. Музыканты создали видео для освещения событий войны в Украине, это призыв о помощи украинским детям и подросткам.

"Видео для добра": кто еще претендует на победу