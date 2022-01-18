На Москву не решилась, – Ксения Мишина о том, почему выбрала для жизни Киев

Украинская актриса и звезда шоу "Холостячка" Ксения Мишина в интервью рассказала, что после недолгой учебы на "экономическом" она решила поступить на театральный. Но за ориентир выбрала Киев, а не популярную ранее Москву.

Актриса и звезда многих фильмов и сериалов, в частности "Крепостной", которая ее больше всего прославила, сознательно решила начать творческий путь Украине. Ведь до оккупации Крыма немало молодых людей выбирали между Киевом и Москвой, где можно было бы начать актерскую карьеру.

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"На тот момент Киев был столицей Украины (имела в виду, когда Крым подчинялся Киеву, – 24 канал), и на Москву, честно говоря, я не решилась. Хотя думала об этом. Потому что в Москве театральное искусство считалось более качественным. Но все-таки Киев, и все. Я приехала, поступила и поняла, что это абсолютно мой город. Сколько бы раз я ни была в Москве, все-таки здесь мое место, мне комфортно. Я очень люблю Киев, очень люблю свою страну, свою Украину и там где я живу", – заявила Мишина.

Ксения Мишина с мамой на пешеходном мосту в Киеве / Скриншот с видео

Что касается мамы, которая осталась жить в Крыму даже во время оккупации Россией, то она не планирует переезжать к дочери в Киев.

"Ей пока тяжело здесь. Она не привыкла к городу. Она любит Крым, свою квартиру, свой город. Мама приезжает ко мне, но насчет переезда и проживания здесь – пока нет. Ей там хорошо: погодные условия, климат, друзья, бизнес и так далее. Кому легко, кому тяжело. Разные люди, разные характеры, разные приоритеты в жизни", – добавила Мишина.

Однако кого удалось забрать в Киев – так это ее 9-летнего сына Платона, который живет в столице уже 2,5 года. По словам "Холостячки", мальчик быстро адаптировался к городу, ведь часто приезжал к Ксении от бабушки.

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"Он у меня очень коммуникабельный ребенок. Не было абсолютно никаких сложностей. Мы не проходили здесь какие-то очень трудные этапы. Нет, все как-то постепенно. Он же ездил туда-сюда. Но с началом школы переехал сюда. Здесь даже не стоял выбор – Крым или Киев", – пояснила звезда и отметила, что хоть ее мама просит вернуть Платона в Крым, но Ксения настаивает, что мальчик должен быть с ней.

Мама Ксении Мишиной с внуком Платоном / Скриншот с видео