Мошенники не могут представлять страну на Евровидении, – Суспільне о подделке справки Alina Pash
Источник:фейсбук Николая Чернотицкого
Председатель правления Суспільног Николай Чернотицкий поблагодарил ГНСУ за официальное рассмотрение запроса о фальсификации справки, которую предоставила Alina Pash. По его мнению, мошенники не могут представлять Украину на Евровидении.
Государственная пограничная служба Украины заявила, что справку о въезде Alina Pash в Крым не предоставляла. Итак, документ, который попал от ее представителя к Суспільного, – фейк.
Обратите внимание Пограничники не выдавали Alina Pash справку о законном въезде в Крым
Реакция Николая Чернотицкого
Николай поблагодарил ГНСУ за оперативное рассмотрение обращения. Также добавил, что Суспільний вещатель получит официальный ответ завтра в 11:00.
После этого оргкомитет Евровидения соберется на заседание, куда пригласит Alina Pash и примет соответствующее решение.
Отдельно как председатель правления я буду обращаться в правоохранительные органы относительно предоставления поддельных документов. По моему мнению, мошенники не могут представлять Украину на Евровидении,
– подчеркнул Чернотицкий.
Менеджер Alina Pash обратилась к представителям Суспільного и заявила, что справку о въезде певицы в Крым они получили от члена команды, а не лично от певицы. По словам менеджера, сейчас в команде выясняют, как получили этот документ, и ждут от ГНСУ ответа на запрос.Обратите внимание! За подделку документа Алину Паш могут дисквалифицировать с конкурса Евровидение. Также возможно открытие уголовного производства, ведь подделка документов карается законом.
Текст публикации Николая Чернотицкого:
Благодарность Государственной пограничной службе за оперативное рассмотрение. Пресс-офицер ГНСУ заверил, что Суспільний вещатель получит официальный ответ завтра до 11:00.
После получения официального ответа будет собран оргкомитет Евровидения, на который будет приглашена Алина Паш и принято соответствующее решение.
Отдельно как председатель правления я буду обращаться в правоохранительные органы относительно предоставления поддельных документов.
По моему мнению, мошенники не могут представлять Украину на Евровидении.