Мошенники не могут представлять страну на Евровидении, – Суспільне о подделке справки Alina Pash

Председатель правления Суспільног Николай Чернотицкий поблагодарил ГНСУ за официальное рассмотрение запроса о фальсификации справки, которую предоставила Alina Pash. По его мнению, мошенники не могут представлять Украину на Евровидении.

Государственная пограничная служба Украины заявила, что справку о въезде Alina Pash в Крым не предоставляла. Итак, документ, который попал от ее представителя к Суспільного, – фейк.

Обратите внимание Пограничники не выдавали Alina Pash справку о законном въезде в Крым

Реакция Николая Чернотицкого

Николай поблагодарил ГНСУ за оперативное рассмотрение обращения. Также добавил, что Суспільний вещатель получит официальный ответ завтра в 11:00.

После этого оргкомитет Евровидения соберется на заседание, куда пригласит Alina Pash и примет соответствующее решение.

Отдельно как председатель правления я буду обращаться в правоохранительные органы относительно предоставления поддельных документов. По моему мнению, мошенники не могут представлять Украину на Евровидении,

– подчеркнул Чернотицкий.