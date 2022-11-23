Юрий Горбунов и Потап встретились с морпехом Диановым: фото с защитником "Азовстали"

20 ноября в Киеве состоялся суперфинал "Голоса страны-12". Гостем прямого эфира был защитник "Азовстали" – морпих Михаил Дианов. Он с радостью пообщался со всеми на съемочной площадке.

После легендарных фото из укрытия "Азовстали" и выхода из плена Михаил стал настоящей звездой. Однако он открыт для общения, теперь часто бывает на публике и наслаждается каждым моментом.

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Морпих Дианов был на "Голосе страны-12"

Теперь общение с Михаилом – честь для каждого украинца. Ведущий "Голоса" Юрий Горбунов поделился трогательным фото с морским пехотинцем и поблагодарил Дианова за защиту.

Лицо нашего защитника "Азовстали" Михаила Дианова знает теперь не только вся Украина, но и весь мир! Очень круто, когда он усмехается! Спасибо нашим героям! Слава ВСУ! Слава Украине!.

– написал Горбунов под фото.

Не упустил возможности познакомиться с Михаилом и звездный тренер Потап. Рэпер признался, что эта встреча запомнит на всю жизнь.

Теплая встреча! Важные слова! Запомню на всю жизнь! Слава Украине!

– написал артист.

Напомним, на съемках финала "Голоса страны" была и "Пташка" Екатерина Полищук. Девушка исполнила украинскую колыбельную "Спи, маленький казачок". Она посвятила ее ребятам, все еще находящимся в русском плену, и призвала к их освобождению.