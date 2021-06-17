Скандальный Моргенштерн требует исключить его из "черного списка" Минкульта

Российский рэпер Моргенштерн подал иск в Окружной административный суд Киева с требованием исключить его из "черного списка" Минкульта. Суд решает вопрос об открытии производства по этому административному иску.

Рэпер попал в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины. Теперь он хочет обжаловать это решение СБУ.

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Иск Моргенштерна к окружному админсуду Киева

Сейчас Окружной административный суд Киева рассматривает иск и решает вопрос об открытии производства по нему.

Рэпер просит признать противоправными действия СБУ по подготовке документов и обращения в Министерство культуры и информационной политики Украины о его внесении в Перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины.

Также российский артист просит признать противоправным и отменить приказ Минкульта, датированный апрелем 2021 года, которым собственно и внесли его в соответствующий Перечень.

"Моргенштерн просит ОАСК добиться у Службы безопасности Украины постановление о запрете ему въезда в Украину", – указано в сообщении Окружного админсуда Киева.

Моргенштерну запретили въезд в Украину