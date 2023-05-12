Спасибо, – представительница Литвы трогательно обратилась к украинцам после выступления на Евровидении-2023

Певица Моника Линките, представляющая Литву на Евровидении-2023, трогательно обратилась к украинцам. Во время пресс-конференции после второго полуфинала она поблагодарила каждого украинца, борющегося за свободу.

Отметим, что Моника Линките прошла в финал, и она снова будет бороться за победу на Евровидении-2023 13 мая, передает 24 Канал. Какие еще страны прорвались в финал – читайте в статье.

Интересно У букмекеров есть бесспорный лидер Евровидения-2023: кто это и на каком месте.

Моника Линките во время пресс-конференции после второго полуфинала Евровидения 2023 отметила, что в этот жестокий период Литва чувствует, что мы (литовцы и украинцы – 24 Канал) как братья и сестры.

Певица заявила, что у нее есть много друзей в Украине, в том числе и тех, с которыми она познакомилась при печальных обстоятельствах.

Я хочу поблагодарить каждого украинца, который борется за свободу всех, поскольку это не только ваша свобода, но и свобода всей Европы. Благодарю вас за каждого. Слава Украине,

– отметила представительница Литвы.

Смотрите комментарий Моники Линките об Украине: видео

Раньше в интервью 24 Канала Моника Линките отмечала, что сейчас Европа немного слепа и недостаточно поддерживает Украину.

"И да, если я буду единственной, кто будет говорить о войне на Евровидении, то я полностью с этим согласна. Евровидение – это не политический конкурс, но мы должны говорить, что Украина должна быть свободной!", – говорила она.

Артистка отмечала, что гордится украинцами. "Я каждый день думаю о том, как сильны и сплочены могут быть люди. И это дает надежду. Вы доказываете, что можете постоять за себя…. Эта война касается всей Европы. И вы защищаете нас!", – добавила она.

Отметим, что на Евровидении-2023 Моника спела песню Stay. Ее выступление будет очень энергичным и вспыльчивым.

Евровидение-2023 второй полуфинал – Литва – Monika Linkyte – Stay: смотрите видео онлайн