Моника Беллуччи очаровала архивными фото ее дочерей от Венсана Касселя: редкие снимки

Знаменитая итальянская актриса и модель Моника Беллуччи поделилась с поклонниками редкими фото из домашнего архива. Она показала трогательные фото ее с Венсаном Касселем дочерей.
Во Франции 30 мая праздновали День матери. По этому случаю известная актриса и модель Моника Беллуччи на личной странице в инстаграме опубликовала трогательные фото дочерей.
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Редкие фото дочерей Моники Беллуччи
В честь Дня матери знаменитость решила погрузиться в воспоминания. Она показала архивные фото дочерей Дэвы и Леони, которые предстали на фотографиях совсем маленькими.
Звездная мама держала дочерей на руках. Она в который раз покорила сеть своей красотой.
Спасибо, мои ангелы, за все, чему вы меня учите каждый день,
– написала актриса и поздравила всех мамочек.
Брак и дети Венсана Касселя и Моники Беллуччи
- Звездная пара жила вместе 14 лет, однако до сих пор неизвестно, были ли они действительно женаты. У Моники и Венсана родились две дочери: в 2004 году на свет появилась их старшая дочь Дэва, а в 2010 году – младшая Леони.
- После развода родителей Дэва и Леони остались жить с мамой. Кассель и его молодая жена Тина Кунаки поддерживают хорошие отношения с девушками и вместе ездят на отдых.
- Старшая дочь Дэва сейчас строит карьеру в модельной индустрии. Девушка уже снялась в рекламной кампании для Dolce & Gabbana.