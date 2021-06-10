Монатик с женой отдыхает в Греции: новые романтические фото супругов

Мультиартист Монатик оставил сыновей в Украине и отправился в очередное заграничное путешествие с женой Ириной. Звездная пара выбрала Грецию. Певец удивил романтическим фото, на котором позировал с любимой на фоне моря.

Любимец многомиллионной аудитории становится все откровеннее с фанами. Он больше не скрывает сыновей Даниила и Платона и часто появляется с женой на публике. Монатик радушно делится не только творческой, но и личной жизнью. Например, публикует много фото из отпуска в Греции. Один из кадров вызвал фурор в сети, набрав более 50 тысяч лайков за считанные часы.

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На нем артист позировал с женой Ириной Демичевой. Супруги выбрали образы, напоминавшие family look. Так, на фоне моря Монатик предстал в черных шортах и футболке оверсайз с розовой надписью "Сильно" – название популярной песни из третьего альбома "LOVE IT ритм". К слову, это наряд из новой коллекции звезды "ритмоLOVE".

Рядом с успешным мужем Ирина позировала в черной рубашке с рукавами три четверти, коротких шортах и стильных шлепках. Любимая Монатика эффектно показала подтянутую фигуру и загорелое тело, ведь не так давно отдыхала в Турции. Супруги дополнили летние аутфиты солнцезащитными очками: певец – круглыми полосатыми, а его возлюбленная – массивными с розовыми стеклами.

Невозможно красиво вокруг. Особенно слева от меня,

– написал Монатик, процитировав слова из песни "Красиво".



Монатик с женой в Греции / Фото из инстаграма певца





Монатик с женой в Греции / Фото из инстаграма певца