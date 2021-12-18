Монатик выпустил новогоднюю версию хита "Зажигай" и впервые снялся в клипе с женой

В канун Нового года артисты один за другим презентуют праздничные песни. Зато Монатик выпустил новогоднюю версию нашумевшего хита "Зажигай" и снял яркий клип на нее.

Пока одни пытаются продраться в праздничные чарты, Монатик стремительно покоряет сеть новогодней интерпретацией популярной песни "Зажигай" (JoMo). В июле певец презентовал жаркий трек о том, как зажигать, а не прожигать жизнь, а 17 декабря перепел его на праздничный лад.

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Мы решили по традиции сделать новогоднюю версию любимой песни. Этот год прошел под лозунгом JoMo, призывая "Зажигать, а не прожигать эту жизнь". И на этот раз мы сняли "живую фотокарточку" команды MONATIK 2021,

– поделился Монатик.

Так, новогодний клип на песню "Зажигай" артист снял в загородном доме, а в кадре предстал со всей командой – от хореографа до SMM-специалиста. Более того, в видео появилась жена Монатика Ирина Демичева! Вдвоем они позировали на качелях на заднем дворе, ярко украшенном гирляндами и прочим новогодним декором.

Монатик – Зажигай (New Year's Version): смотрите видео онлайн

, в прошлом году сердца миллионов поклонников по всему миру покорила праздничная версия хита

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Реакция сети на новогоднюю версию "Зажигай":