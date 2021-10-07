Монатик трогательно поздравил сына с днем рождения: видео из семейного архива

Украинский мультиартист Монатик обнародовал трогательное видео, на котором показал старшего сына. Даниилу исполняется 6 лет и по этому случаю исполнитель сделал очень личную публикацию.

Дмитрий Монатик редко делится с публикой семейными кадрами. Но в особый для сына день он опубликовал сообщение, которое растрогало подписчиков.

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Монатик поздравил сына с днем рождения

Артист на видео показал Даниила, которого спросил: "Кем ты хочешь стать в будущем?". Мальчик сперва задумался, а потом ответил: "Папой". Именно этот ответ изрядно тронул певца.

Текст публикации Монатика:

Сегодня ты уже хочешь быть художником, мультипликатором, а часто врачом. Так интересно, к каким еще профессиям у тебя возникнет жажда. Но тогда, во время твоего 4-летнего интервью, ты сказал слова, которые я переслушиваю, когда очень трудно. Так бывает... Часто…

Понимаю, видео слишком личное, но сегодня хочу поделиться этим моментом, пообещать тебе и себе сделать все, что в моих силах, чтобы ты никогда не хотел забрать эти слова обратно. Чтобы тебе никогда не было стыдно за них. Чтобы, когда ты будешь в моем сегодняшнем возрасте, твой сын ответил тебе так же, а дочь, чтобы сказала, что ищет любви, такого же доблестного мужа, как ее отец.

Я так тебе этого желаю! Так мечтаю увидеть это собственными глазами, услышать собственными ушами. Ты – лучший старший брат, которого только можно желать. Оставайся таким всю жизнь! Люблю тебя с Платоном до невозможности сильно. Ирина, люблю тебя и благодарю за эти чудеса!

С шестым днем рождения, Даня! Придет время и ты будешь замечательным отцом, а пока наслаждайся детством, а я продолжу учиться отвечать твоим детским желаниям…

Жена Монатика также обнародовала миловидный ролик. Ирина показала, как Даниил кормил маленького Платона из бутылочки.

"В этом видео весь наш Даничка. Лучший в мире старший брат! Такой добрый, заботливый, светлый. Невероятно люблю тебя и Платона. С днем рождения, наше сокровище!", – написала звездная мамочка.