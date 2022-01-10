Монатик с сыновьями отдыхает в Голливуде: фото звездных наследников

Украинский мультиартист Монатик в период новогодне-рождественских праздников гастролирует по Соединенным Штатам Америки. Там он совмещает гастроли и отдых с семьей. Исполнитель повез сыновей в Голливуд.

Пока в Украине праздники, Монатик покоряет США. Там он выступает для фанатов в разных штатах. Также в Америку улетели жена артиста и его сыновья – Даниил и Платон.

Смотрите также Отличное начало 2022, – Монатик показал, какую украинскую звезду встретил на пляже в Майами

Сыновья Монатика в Голливуде

Звездный отец уделяет время не только работе, но и семье. Исполнитель повез детей в Голливуд. Там звездная семья прогулялась по самым популярным улицам всемирно известного уголка Соединенных Штатов Америки.

Сыновья артиста показали свою харизматичность, эффектно позируя на камеру. На лицах мальчиков сияли улыбки. Видно, что им нравится такое путешествие, ведь мальчики впервые в Голливуде.



Сыновья Монатика в Голливуде / Фото из инстаграма Ирины Монатик

Сыновья Монатика в Голливуде / Фото из инстаграма Ирины Монатик

Где украинские знаменитости отдыхают зимой