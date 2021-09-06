Монатик сделал сюрприз поклоннице, которая победила рак: трогательное видео из больницы
Источник:инстаграм Монатика
Заслуженный артист Украины Монатик растрогал сеть хорошим поступком. Он посетил детскую больницу "Охматдет", где реабилитацию после рака проходит его поклонница Влада. Артист осуществил сразу три мечты девочки.
Как рассказал Монатик в сети, в воскресенье, 5 сентября, ему позвонили из "Охматдета" и рассказали историю сильной девочки Влады. Она поборола тяжелое онкологическое заболевание и перенесла трансплантацию костного мозга.
Читайте также Сыновья Монатика пошли в первый класс в костюмах супергероев: семейное фото
Как выяснилось, все сложные операции врачи проводили под песни Монатика. Все потому, что мультиартист – ее кумир, а личная встреча с ним – ее мечта. Следовательно, в понедельник, 6 сентября, он не просто посетил поклонницу в больнице, но и осуществил еще два ее заветных желания.
В "Охматдет" певец пришел с огромным плюшевым медведем и музыкальной колонкой, что светится. Из-за почти полной потери зрения девочка не сразу узнала кумира, а когда он обнял ее лично, не могла поверить своему счастью.
Влада, ее семья и врачи – мои герои. Какой же надо обладать силой, верой и поддержкой, чтобы пройти этот путь, не сломаться, не сдаться и победить. Будьте здоровы и цените каждое мгновение, которое нам дарит жизнь,
– подписал Монатик.
Добрый поступок Монатика поддержала жена Ирина Демичева. В детскую больницу она пришла со звездным мужем, а в инстаграм-сторис поделилась эмоциями от его трогательной встречи с поклонницей.
"Каким же неистовым сегодня было начало дня. Музыка лечит. Благодаря невероятным врачам и семьям дети преодолевают страшную болезнь", – написала жена Монатика.К слову, Монатик не первый раз осуществляет мечты фанов. На концерте в Запорожье он заметил в зале девушку с плакатом "Мечтаю с тобой спеть". Артист позвал ее на сцену и спел дуэтом свой популярный трек "Сильно".
Реакция сети
Поступок мультиартиста растрогал его звездных друзей – Машу Ефросинину, Оля Цибульскую, Дзидзьо, Светлану Тарабарову, Славу Демина, KADNAY. Тогда как фоловеры засыпали Монатика комплиментами:
- "Еще больше стала уважать этого гениального исполнителя";
- "Невероятно! Дима, никогда не прекращу увлекаться вашей человечностью! Влада – умничка! Здоровье крепкого ей";
- "Ты великий человек. Твоя музыка исцеляет";
- "До слез. Мне и раньше говорили, что вы очень хороший человек и простой. Мы вас любим";
- "Редко встретишь таких по-настоящему искренних и добрых людей, как Дима";
- "Дима, низкий поклон вам за то, что делаете! Вы настоящий человек! Уважению нет предела, спасибо вам";
- "Спасибо за то, что делаете и вдохновляете своими поступками. Здоровья вам и вашей семье".