"Развлекаются в Париже": Монатик вспомнил, как попал в "скандал" с Кошевым

Мультиартист Монатик рассказал, за что его чаще всего критикуют в сети. Он вспомнил забавную ситуацию, как его и Евгения Кошевого спутали с зарубежными звездами.

Критика в социальных сетях – уже достаточно привычное явление для украинских артистов, особенно на фоне полномасштабной войны. Своими мыслями о хейте поделился Монатик.

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Как Монатика хейтили за "фото" с Кошевым

Мультиартист признался, что ему часто "прилетает" в разные моменты. Он предполагает, что хейт возможен и в будущем, ведь многим звездам напоминают деятельность к великой войне.

Монатик также вспомнил забавную ситуацию, как его раскритиковали за то, как он вроде бы был в Париже с Кошевым.

Какая-то девушка в твиттере выставила фото, где dj Khaled и Fat Joe в Париже на фоне Эйфелевой башни напротив какой-то роскошной машины. И подписала: пока в стране блекаут, Монатик и Кошевой развлекаются в Париже. Но там понеслась такая лавина хейта: никто даже не сблизил эту фотку, я не понял, неужели мы так сильно похожи на них. Это весело,

– поделился артист.

На самом деле в то время Монатик и Евгений Кошевой были в Харькове, где выступали для военных. Они сделали фото – ответ на волну хейта.

За что также критиковали Монатика

Артист также упомянул европейские туры "ART Оборона". За выступления за границей Монатик собрал около 600 тысяч евро. Однако в сети завирусилась информация, что певец собрал всего 130 тысяч гривен – но это был только аукцион, то есть часть благотворительных гастролей. Хотя и эти средства важны, по мнению Монатика.

Я вообще не понял, когда это 130 тысяч гривен стали маленькими денежными средствами. Они лежат на дороге? К нам пришла в Сумах на концерт, принесла в конверте записку: Дима, передай мои 500 гривен на благотворительность. И каждые 500 гривен важны, но как воспринимают эту информацию,

– заметил артист.

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