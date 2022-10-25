Монатик назвал сумму средств, собранную за три концерта: куда пойдут деньги
Источник:Монатик
Украинский мультиартист Монатик продолжает проводить концерты. Перед выступлениями тура ART Оборона он провел аукцион, благодаря которому собрал более 113 тысяч гривен.
Украинский мультиартист Монатик поделился новостями после трех концертов, проведенных в Европе. Он собрал 113 тысяч гривен, которые передаст в помощь стране.
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Монатик собрал средства для Украины
Артист поделился, что перед выступлениями в рамках тура ART Оборона он провел благотворительный аукцион. Он разыгрывал эксклюзивные почтовые марки, футболки и шевроны. Все средства пойдут на платформе UNITED24, основанной Владимиром Зеленским.
Все деньги с проданных лотов мы присылаем платформе UNITED24, с которой мы продолжаем плодотворно работать вместе и собирать средства в благотворительном туре для пострадавших от российской агрессии украинцев.
– рассказал Монатик.
"Спасибо "Укрпочте" за то, что присоединились к нашей благотворительной миссии и предоставили для розыгрыша эксклюзивные почтовые марки. Такие экспонаты очень редки и их просто невозможно приобрести. А в дни их релиза выстроились огромные очереди за ними".
Монатик подытожил, что за три концерта ему с коллегами и всеми, кто причастен, удалось собрать 113 870 гривен. "Продолжаем помогать Украине вместе!" – пишет артист.Добавим, недавно Монатик на одном из своих концертов увиделся с семьей. Даниил и Платон даже вышли на сцену вместе со звездным отцом, что растрогало публику.