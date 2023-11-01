Эксневеста Мэттью Перри шокировала историей об отношениях с актером: "Наносил страшную боль"

Бывшая девушка звезды сериала "Друзья" Мэттью Перри отреагировала на его смерть. Молли Гурвиц рассказала об отношениях с актером. Оказывается, он причинял ей много боли, но сейчас она благодарна ему за опыт.

Молли Гурвиц была в отношениях с Мэттью Перри с 2018 по 2021 год. К сожалению, актер так и не нашел своей любви и умер одиноким в возрасте 54 лет.

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В 2020 году Мэттью сделал предложение Молли Гурвиц, однако свадьба так и не состоялась. Через пол года после помолвки пара разошлась. Причина разрыва неизвестна.

Экснажена Мэттью Перри рассказала об их отношениях

Молли вспомнила свои отношения с Мэттью Перри. Пара любила проводить время вместе. Иногда они пересматривали сериал "Друзья", где любимый Гурвиц сыграл Чендлера Бинга

"Он хотел бы, чтобы мир говорил о том, как он талантлив… Когда вышла встреча "Друзей", мы просмотрели шоу вместе. Иногда они перематывали и изучали сцены. Нас объединяло уважение и чувство юмора. Быть с ним, когда он снова открывал свой талант, было волшебно", – рассказала она.

Девушка призналась, что очень его любила, хотя актер часто причинял ей боль.

Я любила его глубже, чем могла себе представить. Но он был сложным и причинял такую боль, которую я никогда не испытывала. Никто в моей взрослой жизни не оказал на меня большего влияния, чем Мэттью Перри,

– призналась Гурвиц.

Она добавила, что благодарна экскоханному за все, чему научилась благодаря их отношениям.

"Мэтти, я чувствую облегчение, что ты в покое", – добавила Молли.

Как на смерть Мэттью Перри отреагировали его коллеги

Заявление от актеров сериала "Друзья" : "Мы все опустошены этой потерей. Мы были больше, чем просто товарищами по съемочной площадке. Мы семья. Нам так много надо сказать, но прямо сейчас мы должны осознать эту непостижимую потерю".

: "Мы все опустошены этой потерей. Мы были больше, чем просто товарищами по съемочной площадке. Мы семья. Нам так много надо сказать, но прямо сейчас мы должны осознать эту непостижимую потерю". С эльма Блэр (сыграла Венди): "Мэттью мой старший друг. Все мы любили его, и я особенно. Каждый день. Теперь я сломалась. У меня разбито сердце. Сладких снов, Мэтти".

(сыграла Венди): "Мэттью мой старший друг. Все мы любили его, и я особенно. Каждый день. Теперь я сломалась. У меня разбито сердце. Сладких снов, Мэтти". Мэгги Виллер (сыграла Дженис): "Какая потеря. Мир будет скучать по тебе, Мэттью Перри. Радость, которую ты принес многим за свою слишком короткую жизнь, будет жить".

(сыграла Дженис): "Какая потеря. Мир будет скучать по тебе, Мэттью Перри. Радость, которую ты принес многим за свою слишком короткую жизнь, будет жить". Пейджет Брюстер (сыграла Кэтти): "Он был добр ко мне в "Друзьях", и всякий раз, когда я видела его спустя десятилетие. Пожалуйста, прочтите его книгу. Это было его наследие".

(сыграла Кэтти): "Он был добр ко мне в "Друзьях", и всякий раз, когда я видела его спустя десятилетие. Пожалуйста, прочтите его книгу. Это было его наследие". Морган Фэйрчайлд (сыграла мать Чендлера): "У меня разбито сердце из-за преждевременной смерти "моего сына", Мэттью Перри… Я выражаю любовь и соболезнование его друзьям и семье, особенно его отцу".

Мэтью Перри никогда не был в браке, а его самые длинные отношения были с актрисой Лиззи Каплан (они длились 6 лет). За свою жизнь актер находился в романтических отношениях со многими голливудскими знаменитостями: Джулией Роббертс, Ясмин Блит, Нив Кэмпбелл, Лорен Грэм и Мэйв Квинлен.