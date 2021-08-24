Мой любимый, – Катя Осадчая трогательно поздравила Горбунова с днем рождения
Источник:инстаграм Кати Осадчей
В семье ведущих Кати Осадчей и Юрия Горбунова 24 августа двойной праздник. Влюбленные празднуют День Независимости, а также день рождения Горбунова. В 2021 году мужчине исполняется 51 год. Любимая адресовала ему приятные слова и показала серию совместных фото.
Катя Осадчая сделала любимому лучший подарок ко дню рождения – родила сына. Она не устает повторять мужчине нежные слова и еще раз отмечает, что любит его всем сердцем.
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Осадчая поздравила Горбунова с днем рождения
На личной странице в инстаграме ведущая опубликовала несколько ярких фото с любимым. На фотографиях Катя и Юрий нежно обнимают друг друга и горячо целуют. Они не стесняются показывать чувства. А на лицах влюбленных всегда сияют улыбки.
Мой любимый, мой Юра! Ты человек, которого только может намечтать себе женщина. Ты заботливый и внимательный, любящий и мудрый. Наш предыдущий год был насыщен событиями и теперь мы с тобой родители двух детей. Наш младший торопился, чтобы сегодня поздравить тебя лично. Я люблю тебя и хочу, чтобы ты был счастливым!
– с нежностью написала Екатерина.
Юрий Горбунов и Катя Осадчая / Фото с инстаграма ведущей
Юрий Горбунов и Катя Осадчая / Фото с инстаграма ведущей
Юрий Горбунов и Катя Осадчая / Фото с инстаграма ведущей
Юрий Горбунов и Катя Осадчая / Фото с инстаграма ведущей
Катя Осадча та Юрій Горбунов / Фото з інстаграму ведучої
Юрий Горбунов и Катя Осадчая / Фото с инстаграма ведущей
Юрий Горбунов и Катя Осадчая / Фото с инстаграма ведущей
Юрий Горбунов лаконично ответил жене: "Благодарю тебя, любовь моя!". Также в своем инстаграме он опубликовал совместное селфи с Катей, которое сделал во время парада ко Дню Независимости.
Ты, Катенька, и наши сыночки – мой лучший подарок! Спасибо тебе!
– написал Горбунов под снимком.
Осадчая и Горбунров на параде ко Дню Независимости / Фото с инстаграма ведущего
В комментариях под заметкой подписчики Екатерины также оставляют в адрес ее мужа немало приятных слов и поздравлений.
- "С Днем рожденья!"
- "Поздравляю! Вы такая замечательная пара!"
- "Счастье Юре и вашей семье!"
- "Поздравляю! Здоровья, мира и добра!"
- "Вы прекрасны!"