Могу напиться, – Адель о том, почему ей запретили самостоятельно вести инстаграм

Британская певица Адель призналась, что у нее нет доступа к инстаграму. По ее словам, менеджмент не сообщает звезде ее пароль, потому что она "может напиться".

Известная британская певица Адель приняла участие в ролике с визажисткой и ведущей Никки де Ягер. Там она сделала артистке макияж на половину лица, а также задавала разнообразные вопросы.

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У Адель нет доступа к инстаграму

В течение съемок видео Адель призналась, что не может самостоятельно управлять блогом в инстаграме. Ее команда сменила пароль и не сообщает его звезде. По словам певицы, все потому, что иногда она может нетактично вести себя.

Они отобрали пароль, я не знаю свой пароль. Они волнуются, что я могу напиться или просто буду раздражена… Я лично опубликовала там только одно фото, после чего они забрали мой пароль,

– призналась Адель.

Скорее всего, речь идет о фото, которое Адель опубликовала в прошлом году.

Фото, из-за которого поднялась волна хейта / Фото из инстаграма звезды

Исполнительница обнародовала кадр в честь лондонского фестиваля Ноттинг-Хилл, который отменили из-за коронавируса. Но в то время как одни восхищались похудевшей фигурой Адель, другие обвинили ее в культурной апроприации – присвоении ценностей другой культуры.

Артистку захейтили из-за того, что флаг Ямайки красовался у нее на груди, а также из-за традиционной прически, которая присуща народам банту. Итак, вероятно, именно это фото стало причиной отсутствия доступа Адель к инстаграму.

что после интервью фан-база знаменитости создала тег Free Adele, призывая менеджмент вернуть исполнительнице пароль и доступ к социальной сети.