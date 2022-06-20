Могли не потратить ни одной гривны: Мирошниченко рассказал, кто бы платил за Евровидение в Украине

Украина не хочет, чтобы Евровидение-2023 переносили в Великобританию. Тимур Мирошниченко раскрыл еще одну причину, почему. Как выяснилось, все расходы по организации вместо нас хотели взять сразу несколько европейских телекомпаний.

Как и половина шоу-биза, Тимур Мирошниченко считает, что решение о переносе Евровидения-2022 из Украины Европейский языковой союз принял рано. В эфире телемарафона он подчеркнул, что те должны были подождать хотя бы до осени.

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Реакция Тимура Мирошниченко на перенос Евровидения-2023

У меня такое чувство, что Европейский языковой союз просто без Украины, без консультации с нашими представителями власти, с телекомпанией взял и решил, что нет, мы Евровидения в Украине делать не будем. Это очень досадно,

– признался телеведущий.

Мирошниченко отметил, что у нас еще было время, чтобы решить, какой город станет столицей Евровидения-2023, но EBU опередила нас минимум на три месяца. Более того, по его мнению, Общественное придумало бы несколько вариантов проведения – какие-то города в Украине, какие-то запасные варианты в Великобритании или Польше.

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Кто бы платил за Евровидение-2023 в Украине

Тимур Мирошниченко, который был одним из трех ведущих Евровидения-2017 в Украине, вспомнил, что тогда конкурс обошелся нам в 15 миллионов евро. Однако в этом году Украине не нужно было бы выскребать такую сумасшедшую сумму из бюджета, за нас платили бы другие страны.

Насколько мне известно, сразу в ночь после финала, по меньшей мере, 3-4 европейских телекомпании предложили свое финансовое участие в организации конкурса в Украине. Скорее всего, мы можем сделать Евровидение в Украине, не потратив ни одного гривны из бюджета. Это может быть уникальным случаем,

– рассекретил знаменитость.

По его мнению, Евровидение-2023 стало бы отличным толчком как минимум для того региона, где будет происходить, а как максимум – для всей Украины.

"Если мы делаем такой конкурс, который смотрят около 200 миллионов людей, о котором говорят еще больше людей, на который приезжают десятки тысяч гостей – это помогает двигаться экономике, которая потом работает на восстановление страны", – добавил Мирошниченко.