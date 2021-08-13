Могла стать принцессой, – Барбра Стрейзанд рассказала об ухаживаниях принца Чарльза

Легенда Голливуда Барбра Стрейзанд вспомнила, как почти 50 лет назад познакомилась с сыном Елизаветы II принцем Чарльзом. Певица угостила его чаем, а он отправил ей цветы из собственного сада.

Пообщаться с обладательницей Грэмми и Оскара мечтают не только фанаты по всему миру, но и члены британской монаршей семьи. В далеком 1974 году о встрече с Барброй Стрейзанд попросил сам принц Чарльз, который был восхищен ослепительным талантом певицы.

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Их знакомство состоялось на студии Warner Brothers в Сан-Диего, когда сын Ее Величества служил в Королевском флоте. На то время ему было 26 лет, а Барбре Стрейзанд – 32 года.

Он попросил встретиться со мной, поэтому пришел на студию. Я предложила чашку чая и подумала: "Им не нужно проверять меня на яд или что-то подобное?",

– вспомнила голливудская звезда.

С тех пор они стали друзьями. Певица отдыхала в загородной резиденции принца Чарльза Хайгроу и гуляла по его садам. Однако он вел себя так, будто ухаживал за Барброй Стрейзанд.

Вскоре после знакомства артистка остановилась в лондонском отеле и заметила в номере свежие цветы. Помощница заверила, что букет передал фанат по имени Чарльз, однако в записке она увидела королевскую печать.

"Это были цветы из его сада. Помощница просто приняла его за поклонника. Это было так смешно", – поделилась Стрейзанд. По ее словам, они с принцем Уэльским тесно дружили еще до того, как он встретил Диану.

Если бы я правильно разложила карты, я могла бы стать первой еврейской принцессой,

– шутила Барбра Стрейзанд.