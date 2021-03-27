Знаменитая британская модель Деми Роуз отмечает день рождения. 27 марта ей исполнилось 26 лет. Подборку самых откровенных фото сексуальной именинницы, которая завоевала 16-миллионную аудиторию в инстаграме, смотрите на Showbiz 24.

Деми Роуз никогда не стеснялась раздеваться на камеру, однако за последний год стала куда откровеннее с многомиллионной армией поклонников. Даже несмотря на суровый карантин модель устраивала жаркие домашние съемки и придумывала фантастические идеи для новых провокационных фотосессий.

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Едва ли не каждый день она подогревала интерес публики эротическими кадрами. Какие фотографии 26-летней звезды взбудоражили сеть больше всего, узнавайте далее.

Горячие фото Деми Роуз

В конце лета Деми Роуз переехала из Великобритании на остров Ибица, что в Испании. С тех пор она много путешествовала и находила живописные локации для новых дерзких фотосессий. Блогерша поражала поклонников не только фото в крошечных купальниках, но и обнаженными кадрами. Она прикрывала сексуальное тело руками и лепестками роз.