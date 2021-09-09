Модель Victoria's Secret Жасмин Тукс вышла замуж: помпезные фото со свадьбы
Источник:инстаграм Жасмин Тукс
Американская модель Жасмин Тукс 7 сентября вышла замуж за менеджера компании Snapchat Хуана Давида Борреро. Об их празднике стало известно 8 сентября в соцсетях.
"Ангел" бельевого бренда Victoria's Secret опубликовала в сети счастливые фото со свадьбы, о которой еще 7 сентября рассказывал таблоид Page Six. Грандиозное действо состоялось в столице Эквадора – Кито, и оно вызвало немалый ажиотаж в стране. Стоит добавить, что избранник Жасмин также является сыном действующего вице-президента Эквадора Альфредо Борреро.
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Венчание состоялось в церкви Святого Франциска XVI века. На снимках видно, что в большом храме было немало белых цветов, а вся арка при входе была украшена тысячами роз. На церемонии бракосочетания присутствовали родные и друзья звезды, в частности "Ангелы" Victoria's Secret: Сара Сампайо, Джозефин Скривер, Лаис Рибейро, Шанина Шейк и Кэдси Меррит.
Жасмин Тукс вышла замуж в Эквадоре / Фото из инстаграма модели
Свадебное платье Жасмин Тукс
Восторг в сети вызвало невероятное платье Жасмин Тукс. Для особого дня она выбрала дизайнером модельера ливанского бренда Zuhair Murad. Белое платье отмечалось пышной атласной юбкой и кружевным верхом с длинными рукавами и горловиной. Изюминкой свадебного образа стала длинная фата, которая крепилась на затылке головы модели с помощью нежного венчика.
Свадебное платье Жасмин Тукс от Zuhair Murad / Фото из инстаграма модели
Что известно об отношениях Жасмин и Хуана
- Пара встречается с 2016 года. Они никогда не скрывали чувств и всегда вместе посещали светские мероприятия.
- В СМИ сообщали, что к признанию Жасмин мужчину подталкивали его друзья, но он не спешил идти к алтарю.
- Спустя 4 года романа Хуан Борреро сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной. Произошло это в конце сентября прошлого года.
- Мужчина подарил Жасмин ювелирное изделие бренда Ritani с 7-каратным овальным бриллиантом и платиновыми зубцами, а его цена составляет более 250 тысяч долларов.