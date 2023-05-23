Французская модель Синди Бруна засветилась в украинской шляпе на красной дорожке в Каннах

На Каннском кинофестивале состоялась премьера фильма "Клуб Зеро". На ней появилась французская модель Синди Бруна. Для выхода на красную дорожку она выбрала шляпу от украинского дизайнера Руслана Багинского.

Синди Бруну на Каннский кинофестиваль собирал звездный стилист из Франции Микаэль Карпин. Он подчеркнул длиннющие ноги 28-летней модели так, что 22 мая все взгляды были прикованы к ней.

Не упустите Måneskin появились в концертных костюмах от украинского бренда FROLOV: дерзкие образы

Синди Бруна пришла на Каннский кинофестиваль в шляпе украинского бренда

На красную дорожку француженка, борющаяся за права женщин, надела обольстительное черное боди с фатином и шлейфом от французского дома моды Yves Saint Laurent. Однако главным украшением ее образа стала широкая шляпа от украинского бренда Ruslan Baginskiy. В нем Синди Бруна выделялась на фоне других гостей в Каннах, пришедших на дорожку преимущественно без головных уборов.

Дебют на Каннском фестивале! Ты невероятно выглядишь, моя дорогая подружка, Синди Бруна,

– прокомментировал Руслан Багинский.

Синди Бруна в шляпе украинского дизайнера / Фото из инстаграма Руслана Багинского

Синди Бруна в шляпе украинского дизайнера / Фото из инстаграма Руслана Багинского

Синди Бруна в шляпе Руслана Багинского / Фото Даниэль Бруно Гранди

Синди Бруна в шляпе Руслана Багинского / Фото Даниэль Бруно Гранди

Важно добавить, что львовский дизайнер Руслан Багинский популярен среди мировых звезд. Кроме того, что Мадонна является страстной поклонницей его бренда, Бейонсе открыла свой первый за 7 лет концертный тур в шляпе от Ruslan Baginskiy. В минималистичные серебряные шляпы она одела весь свой балет.