Нидерландская модель Роми Стрейд во второй раз стала мамой: трогательные фото

Знаменитая модель, ангел Victoria's Secret Роми Стрейд родила второго ребенка – дочь Джун ван Леэйвен. Девочка появилась на свет 11 ноября 2022 года.

В предрождественский период в Европе, когда Роми с мужем уже поставили елку, модель родила свою вторую дочь. Радостное известие своим подписчикам она сообщила ровно через неделю после родов.

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27-летняя модель также опубликовала несколько фотографий из больницы и пребывания дома в волшебной атмосфере. О беременности звезда объявила в мае этого года.

Для просмотра всех фото пролистывайте направо:

В комментариях под фото модель поздравили другие звезды Victoria's Secret и коллеги: Эльза Госк, Марта Хант, Жасмин Тукс, Жизель Оливейра, Лили Олдридж, Алессандра Амбросио, Гелена Кристенсен. Нежным фото своей жены и детей поделился Лауренс ван Леэйвен.

Личная жизнь Роми Стрейд и бесплодие