Элитная армия жмуриков: Остапчук постебался с Тимати, Джигана и Баскова из-за мобилизации в россии

После заявления владимира вутина о частичной мобилизации в Москве и Петербурге уже раздают повестки. Поэтому Владимир Остапчук напомнил о нескольких заядлых фанатах войны в Украине - Тимати, Баскове, Газманову, своем друге Киркорове и одессите Джигане.

В своем срочном обращении путин объявил частичную мобилизацию в россии. Владимир Остапчук отметил, что те, кто последние пол года так усердно "топили" за своего президента, наконец-то смогут поддержать войну не в соцсетях, а на поле боя.

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Остапчук постебался со звездных путинистов из-за мобилизации в россии

Шоумен предлагает вручить повестки другу Путина рэперу Тимати, Николаю Баскову, Филиппу Киркорову, который называл оккупантов героями и пел для них в Крыму, певцу Олегу Газманову и рэперу из Одессы Джигану.

Ко вниманию российских военкоматов. Была бы крутая интеграция с Авиасейлсом, но их уже не выпустят. А теперь не словом, а делом. Дырявый батальон,

– написал Владимир Остапчук в посте и инстаграм-сторис.

Интересно, что на российском Aviasales уже раскупили все билеты из Москвы в Ереван и Стамбул на 21 и 22 сентября, были только рейсы с пересадками. К слову, цены на билеты на 23 сентября безумно подскочили.

В комментариях разразились смехом

Пользователи инстаграма идею Остапчука оценили и предложить подкрепить элитный батальон такими как Расторгуев из "Любэ", Тина Канделаки, Баста, Григорий Лепс, Регина Тодоренко и ее муж Влад Топалов, "офицер голая ж*па" Тарзан, Лариса Долина и Ани Лорак, которых делегируют в медсестры: