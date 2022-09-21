Элитная армия жмуриков: Остапчук постебался с Тимати, Джигана и Баскова из-за мобилизации в россии
Источник:Владимир Остапчук
После заявления владимира вутина о частичной мобилизации в Москве и Петербурге уже раздают повестки. Поэтому Владимир Остапчук напомнил о нескольких заядлых фанатах войны в Украине - Тимати, Баскове, Газманову, своем друге Киркорове и одессите Джигане.
В своем срочном обращении путин объявил частичную мобилизацию в россии. Владимир Остапчук отметил, что те, кто последние пол года так усердно "топили" за своего президента, наконец-то смогут поддержать войну не в соцсетях, а на поле боя.
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Остапчук постебался со звездных путинистов из-за мобилизации в россии
Шоумен предлагает вручить повестки другу Путина рэперу Тимати, Николаю Баскову, Филиппу Киркорову, который называл оккупантов героями и пел для них в Крыму, певцу Олегу Газманову и рэперу из Одессы Джигану.
Ко вниманию российских военкоматов. Была бы крутая интеграция с Авиасейлсом, но их уже не выпустят. А теперь не словом, а делом. Дырявый батальон,
– написал Владимир Остапчук в посте и инстаграм-сторис.
Интересно, что на российском Aviasales уже раскупили все билеты из Москвы в Ереван и Стамбул на 21 и 22 сентября, были только рейсы с пересадками. К слову, цены на билеты на 23 сентября безумно подскочили.
В комментариях разразились смехом
Пользователи инстаграма идею Остапчука оценили и предложить подкрепить элитный батальон такими как Расторгуев из "Любэ", Тина Канделаки, Баста, Григорий Лепс, Регина Тодоренко и ее муж Влад Топалов, "офицер голая ж*па" Тарзан, Лариса Долина и Ани Лорак, которых делегируют в медсестры:
- Слава Демин: "Еще расторгушку (Расторгуева, – 24 канал) забыл. Маршал алкогольных войск";
- Даша Астафьева: "Петушиные войска прибыли";
- "Ой, какая интересная подборка рядовых, наверное, в первых рядах будут";
- "Вперед за рассейку! Или вы только по диванно-инстаграмным войскам?";
- "Отправляйте их на передок. Пакеты не забудьте";
- "Элитная армия жмуриков";
- "ВСУ ждут этих элитных солдат";
- "Здорово, у них и форма уже есть";
- "Поздравляю! Предлагаю назвать "батальон Кобзона".