Много ONUKA не бывает: в сети появился яркий клип GUMA с "клонами" певицы

Украинская группа ONUKA презентовала новую песню и клир под названием GUMA. В нем лидер бэнда Ната Жижченко показала антиутопическую историю о системе и борьбе с ней.

Новая композиция GUMA вошла в новый альбом KOLIR и посвящена безразличию общества к людям с ограниченными возможностями. Для усиления социальности клипа, группа положила в основу клипа звук, который подсказывает незрячим, где расположен вход в метрополитен на станции метро. В частности можно услышать звук голосования в Верховной Раде, который намекает на отсутствие коммуникации правительства и незащищенных слоев населения.

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"Не слышу, не вижу, не говорю" – три действия в лейтмотиве GUMA полностью описывают реалии времени, в котором мы живем – времени, полного безразличия, рассеянности и апатии. Особенно они касаются людей с ограниченным возможностями – слепых и глухих, страдающих от этой индифферентности,

– поделились создатели клипа, среди которых муж Жижченко – Евгений Филатов.

Мужчина также добавил, что клип показывает и другие проблемы современности: влияние социальных сетей, зависимость от виртуального пространства, чрезмерное потребление и производство. Съемки клипа проходили в библиотеке ЭПИ и в отеле "Салют", ведь супруги Филатовы и Жижченко являются особыми сторонниками советского конструктивизма и модернизма.

ONUKA – GUMA: смотреть видео онлайн

Особой изюминкой клипа стало то, что лидера ONUKA "дублировали" в видеокадрах, создавая впечатление, будто у нее есть немало клонов.

ONUKA выпустил клип GUMA / Скриншот из видео

Реакция сети

Фанаты группы ONUKA остались ошеломленными от новой работы коллектива: