Много ONUKA не бывает: в сети появился яркий клип GUMA с "клонами" певицы
Украинская группа ONUKA презентовала новую песню и клир под названием GUMA. В нем лидер бэнда Ната Жижченко показала антиутопическую историю о системе и борьбе с ней.
Новая композиция GUMA вошла в новый альбом KOLIR и посвящена безразличию общества к людям с ограниченными возможностями. Для усиления социальности клипа, группа положила в основу клипа звук, который подсказывает незрячим, где расположен вход в метрополитен на станции метро. В частности можно услышать звук голосования в Верховной Раде, который намекает на отсутствие коммуникации правительства и незащищенных слоев населения.
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"Не слышу, не вижу, не говорю" – три действия в лейтмотиве GUMA полностью описывают реалии времени, в котором мы живем – времени, полного безразличия, рассеянности и апатии. Особенно они касаются людей с ограниченным возможностями – слепых и глухих, страдающих от этой индифферентности,
– поделились создатели клипа, среди которых муж Жижченко – Евгений Филатов.
Мужчина также добавил, что клип показывает и другие проблемы современности: влияние социальных сетей, зависимость от виртуального пространства, чрезмерное потребление и производство. Съемки клипа проходили в библиотеке ЭПИ и в отеле "Салют", ведь супруги Филатовы и Жижченко являются особыми сторонниками советского конструктивизма и модернизма.
ONUKA – GUMA: смотреть видео онлайн
Особой изюминкой клипа стало то, что лидера ONUKA "дублировали" в видеокадрах, создавая впечатление, будто у нее есть немало клонов.
ONUKA выпустил клип GUMA / Скриншот из видео
Реакция сети
Фанаты группы ONUKA остались ошеломленными от новой работы коллектива:
- "Вот что должно быть в трендах! Не знаю, видел ли более качественный и продуманный клип в жизни. Просто браво!";
- "Культура, стиль, философия, позиция – это все изысканно выражено в клипе, который как театральная постановка – захватывает. Очень круто";
- "Это не клип, а просто произведение искусства";
- "Выглядит великолепно, антиутопично и остросоциально. Но я еще не понял смысл. Но мне понравилось. Так держать!";
- "Матушка: визуал, музыка, вайб, и в то же время глубокий смысл и обращение к слушателю. Такие исполнители еще существуют? Как всегда, непревзойденно. Спасибо, ONUKA!";
- "Перфекционисты наверняка больше всего понравится";
- "Ната, вы суперталантливая, светлая, настоящая личность! Спасибо вам, что творите украинскую музкультуру!";
- "Всегда думала, что звуки метро напоминают минимально техно. Мне наиболее понравилась эта песня в живом исполнении на концерте в Киеве";
- "Блестящая работа! Пронимает до муравьев. Пересматривая каждый раз замечаешь новые детали и связь между мелочами".