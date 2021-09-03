Måneskin в России танцевали под песню Go_A и подставили MARUV

Победители песенного конкурса Евровидение-2021 Måneskin гастролировали в России. Украинских поклонников это сильно возмутило. Однако коллектив не оставил их без приятного. В последнюю ночь в Москве музыканты зажигали под песню Go_A, а также подставили MARUV, которая должна была выступать вместе с ними.

После триумфа на Евровидении коллектив активно гастролирует. Måneskin стали желанными гостями в разных странах мира. На днях группа выступила в Москве.

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Måneskin танцевали под Go_A

Коллектив не скрывал, что фаворитами Евровидения считает украинскую группу Go_A. Ранее Måneskin перепевали SHUM, с которой Go_A покоряли песенный конкурс. В последнюю ночь пребывания в Москве в такси итальянцы на полную громкость слушали песню SHUM и танцевали. Это изрядно понравилось поклонникам.

Итальянцы подставили MARUV

На закрытом концерте, который состоялся 31 августа, также должна была выступать певица MARUV. Ее выступление постоянно откладывали, а потом вообще отказались от него. В момент Måneskin решили, что концерт будут давать только они. Об этом сообщил телеграм-канал Super.ru.

Отметим, MARUV – украинская певица, однако она продолжает гастролировать в России. Она получает российские награды, записывает дуэты с местными артистами, становится гостьей и судьей различных телешоу. Это еще одна гастролерша, которая изменила родной стране.