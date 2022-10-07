Måneskin представили новую лирическую песню и фотосессию: необычные кадры в готическом стиле

Победители Евровидения-2021 Måneskin выпустили новую песню под названием The Loneliest. Также они представили необычную фотосессию в викторианском стиле.

Итальянская группа Måneskin порадовала поклонников новой премьерой. Победители Евровидения-2021 выпустили клип об одиночестве и любви.

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Måneskin выпустили новый клип

Коллектив презентовал лирическую, но одновременно драматическую композицию The Loneliest, в которой рассказывает историю о любви, страхе потери и одиночестве.

Трек вышел в аудиоформате с коротким тизером и намеком на клип. Его атмосфера довольно мрачная и напоминает викторианский и готический стиль.

Måneskin – The Loneliest: слушайте онлайн

Фотосессия Måneskin

К песне коллектив опубликовал необычные совместные фото. Все участники группы предстали в нарядах от дружественного им бренда Gucci. Добавим, что съемка проходила как под дождем.

Музыканты позировали перед камерами в черных нарядах – костюмах, платьях, плащах, но с белыми элементами, что придавало разнообразию.

Особенности фотосессии добавляли аксессуары и детали – серебряные серьги, кружевные перчатки, шляпы и очки. Среди реквизитов были фарфоровые чашки словно на чаепитии и цветы.

Фотосессия Måneskin / Фото из инстаграма Måneskin