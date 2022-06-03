"Мне снятся мои дети": о чем первым делом подумал Хливнюк 24 февраля и виделся ли он с потомками

Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хливнюк вспомнил 24 февраля и о чем думал, когда началась война. Он признался, что скучает по детьми.

Украинский певец Андрей Хливнюк с первых дней войны ушел в Вооруженные Силы Украины. За это время он не виделся с родными и детьми.

Обратите внимание Первые шаги вижу только по видео, – Юрий Горбунов о том, как скучает по сыну

Андрей Хливнюк о детях

Исполнитель припомнил первый день войны. Тогда он возвращался в Киев после концерта в Мариуполе. Выступление "Бумбокса" было последним в драмтеатре, который впоследствии разбомбили россияне. Прежде тогда он упомянул о семье.

Первое мнение – дети, семья. Что с ними? Был ли прилет? Живы ли они? Живая ли мама? Я думал о том, чтобы поскорее добраться до Киева и как можно быстрее эвакуировать родных,

– поделился Андрей Хливнюк.

Певец рассказал, что за месяцы войны он стал немного другим человеком, потому что немного состарился. Впрочем, он отметил, что не стал злым. Также он вспомнил своих детей – артист воспитывает сына и дочь, с которыми не виделся 3 месяца.

"Мне один или два снились мои дети, потому что я обещал им еще полмесяца назад поехать с палатками с ними в теплую страну. Я обещал им эту поездку полгода. До этого я был на гастролях, но обещал, что сделаю это. Родители должны выполнять свои обещания. Я свое не выполнил. Мне снилось, что я с ними там. Я очень их люблю и очень скучаю по ним. Три месяца не видел своих детей. Слава Богу, они в безопасности", – добавил Хливнюк.