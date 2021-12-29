"Мне прилетало": как любимая Димы из "Холостячки" реагировала на его поцелуи со Златой Огневич

В финале "Холостячки" Злата Огневич выбрала Андрея Задворного, а не Дмитрия Шевченко. Однако мужчина быстро нашел новую любовь. Он смотрел проект с девушкой, поэтому избежать ревности ему не удалось.

Любимец зрителей Дмитрий Шевченко скрывает свою избранницу от публики. Однако его девушку давно рассекретили в сети. Сердце финалиста "Холостячки" покорила участница первого "Холостяка" Екатерина Шеффер. Как выяснилось, мужчина первый написал эффектной красавице.

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Как Дмитрий Шевченко познакомился с любимой

Их история началась в интернете. Дмитрий увидел Екатерину в фейсбуке, написал и пригласил в ресторан. Он сделал первый шаг, потому что девушка якобы его типаж – "маленькая, худенькая, миниатюрная".

При первой встрече было ощущение, что я давно ее знаю. Не было напряжения и мыслей о том, что сказать, что сделать, правильно ли я себя веду. Была легкость в общении, и это мне понравилось,

– признался участник "Холостячки".

Сейчас влюбленные проводят много времени вместе – ходят в кино, гуляют, ужинают в ресторанах, однако не спешат съезжаться. Как у Кати, так и у Димы серьезные намерения. Девушка даже познакомила нового возлюбленного с сыном. Это якобы произошло случайно, когда мужчина ждал любимую на улице.

"Думаю, девушка не будет знакомить ребенка абы с кем. Для меня ребенок – не помеха. Это маленький друг, с которым я выстраиваю отношения", – признается боксер.

Возлюбленная Дмитрия Шевченко с сыном / Фото из инстаграма Екатерины Шеффер

Как возлюбленная Дмитрия реагировала на его поцелуи со Златой Огневич

Роман влюбленных завязался до того, как на экраны вышел финальный эпизод "Холостячки". Да, последние серии они смотрели вместе. Именно эти выпуски выдались самыми горячими, у них между Димой и Златой была безумная страсть. Поэтому, мужчина всячески старался отвлечь внимание Кати в самые пикантные моменты.

Я думаю, ей можно памятник уже ставить. Она плохо реагировала. Я с полувзгляда понимал, пытался либо переключить, либо отвлечься. Но на следующий день мне прилетало. Говорила: "Ага, это мы вчера пропустили",

– вспоминает Дмитрий Шевченко.

Напомним, после проекта Дмитрий Шевченко и Злата Огневич остались друзьями. Они время от времени созваниваются, а певица даже просится к нему на тренировку.