Мне платили гонорар, – Евгения Власова об участии в "Танцах со звездами"

Украинская певица Евгения Власова откровенно рассказала о шоу "Танцы со звездами". Звезда призналась, что ей платили гонорар. Однако для нее эти деньги были не настолько большими, чтобы только ради них участвовать в проекте.

Известная певица Евгения Власова вместе с танцовщиком Максом Леоновым покинула шоу "Танцы со звездами" в 8 выпуске. После вылета она признавалась, что участие в проекте ее очень утомило.

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Евгения Власова о "Танцах со звездами"

Теперь звезда поделилась, что за участие в танцевальном шоу она получала гонорар. Но его было недостаточно для того, чтобы пройти такой сложный челлендж.

Мне платили гонорар. Я очень рада. Но это не тот гонорар, ради которого я бы участвовала. Моя любовь к танцам – единственная сумасшедшая причина. Я понимаю, что в жизни не собрала бы себя так, а там я прошла просто мясорубку – эмоциональную, физическую, где нет выхода,

– призналась Евгения Власова.

Также артистка хотела всем доказать, что теперь ее не стоит ассоциировать с болезнями и болячками.

"Мое участие в "Танцах со звездами" имеет только один смысл – мое сумасшедшее желание танцевать. Мое желание показать людям, что нужно прекратить одевать меня в болезненные энергетические потоки. Все совсем не так в моей жизни. Мне хотелось показать, что моя жизнь совсем другая. И я абсолютно здоровая, выносливая женщина", – добавила певица.



Евгения Власова / Фото из инстаграма звезды

Интересно, что в прошлом году продюсер "Танцев со звездами" Владимир Завадюк рассказывал, что даже суперзвезды участвуют в проекте без гонораров. "У всех разные договоренности с нами. Даже суперзвезды танцуют бесплатно в этом сезоне. Они просто понимают, для чего им это нужно", – заявлял мужчина. Возможно, в нынешнем сезоне правила изменились.

В то же время танцовщик Евгений Кот также отмечал, что гонорары на шоу слишком малы. Отчасти из-за этого он отказался от участия в "Танцах со звездами". Однако основной причиной того, что хореограф не хочет танцевать на главном паркете страны является то, что проект для него – пройденный этап.